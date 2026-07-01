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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराघव चड्ढा को दिल्ली HC से नहीं मिली राहत, कहा- पहले दे चुके हैं अंतरिम आदेश, अब और नहीं

राघव चड्ढा को दिल्ली HC से नहीं मिली राहत, कहा- पहले दे चुके हैं अंतरिम आदेश, अब और नहीं

Raghav Chadha News: अदालत ने पहले भी टिप्पणी की थी कि राजनीतिक नेताओं की आलोचना और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. इस बार भी राघव चड्ढा को राहत नहीं मिली है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Jul 2026 11:36 AM (IST)
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राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पर्सानिलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्डा के मामले में फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अदालत पहले ही 5 ऐसे पोस्ट और दस्तावेज हटाने का आदेश दे चुकी है जिन्हें पहली नजर में मान हानिकारक माना गया था.

कोर्ट ने साफ कहा कि बाकी कंटेंट मानहानिकारक नहीं है, इसलिए उस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा. इस मामले में राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर उनके नाम और तस्वीरों के कथित दुरुपयोग तथा आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने पहले भी टिप्पणी की थी कि राजनीतिक नेताओं की आलोचना और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

राघव चड्ढा की याचिका में क्या है?

जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जो उनके व्यक्तित्व पर बड़ा हमला हैं. प्रचार अधिकारों का हवाला देते हुए राघव चड्ढा ने इन पोस्ट्स को हटाए जाने की मांग की थी. 

याचिका में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फर्जी, एआई-जनरेटेड और डीपफेक कंटेंट को ब्लॉक करने की मांग लेकर राघव चड्ढा हाई कोर्ट पहुंचे थे. उनका दावा था कि ऐसे सोशल मीडिया कंटेंट सामग्री दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और उनकी प्रतिष्ठा खराब करने वाले हैं.

हाई कोर्ट ने दिया था क्या जवाब?

इसे हाई कोर्ट ने व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना था. कोर्ट ने कहा था कि आज़ादी के समय से ही हम आरके लक्ष्मण के कार्टून देखते आए हैं. वह सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज चीजें वायरल हो जाना ज्यादा आसान है. हालांकि, आरके लक्ष्मण के कार्टून को गलत तरीके से नहीं लिया जाता था. कोर्ट ने कहा था कि राघव चड्ढा का पार्टी बदलना एक सार्वजनिक फैसला था, व्यक्तिगत नहीं. इसपर आलोचना या समर्थन होना लाजमी है.

यह भी पढ़ें: Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहावना, आज आसमान में छाये रहेंगे बादल

Published at : 01 Jul 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Raghav Chadha DelhI High Court DELHI NEWS
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