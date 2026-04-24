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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसबसे भरोसेमंद साथी से बागी तक, राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका?

सबसे भरोसेमंद साथी से बागी तक, राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका?

Raghav Chadha Quits AAP: आम आदमी पार्टी में बड़ा सियासी झटका तब देखने को मिला जब अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले राघव चड्ढा ने अलग राह पकड़ ली.

By : पंकज यादव | Updated at : 24 Apr 2026 09:16 PM (IST)
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  • पार्टी से दूरी और उपनेता पद से हटाए जाने से संकेत मिले थे.

आम आदमी पार्टी (आप) की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले राघव चड्ढा अब पार्टी से अलग रास्ता पकड़ लिया है. शुक्रवार (24 अप्रैल) को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने अपने साथियों संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ मिलकर यह घोषणा की कि उन्होंने और आप के राज्यसभा के दो-तिहाई सांसदों ने BJP में विलय का फैसला किया. लेकिन असली सवाल यही है राघव चड्ढा, केजरीवाल के लिए कितने जरूरी थे? और उनका जाना AAP को कितना नुकसान पहुंचा सकता है?

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केजरीवाल का ‘ट्रस्टेड फिक्सर’ कौन था?

राघव चड्ढा सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि केजरीवाल के ट्रस्टेड फिक्सर माने जाते थे. पार्टी के अंदर कोई भी बड़ा राजनीतिक या संगठनात्मक मसला हो चड्ढा अक्सर उसे संभालने के लिए आगे आते थे. चाहे चुनावी रणनीति बनानी हो, उम्मीदवार तय करने हों या फिर अंदरूनी विवाद सुलझाना चड्ढा हर जगह सक्रिय रहते थे. यही वजह थी कि उन्हें पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिना जाता था.

पंजाब मॉडल के आर्किटेक्ट

2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव AAP के लिए ऐतिहासिक रहे. इस जीत के पीछे कई चेहरे थे, लेकिन रणनीति के स्तर पर राघव चड्ढा की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है. उन्होंने ग्राउंड लेवल पर संगठन खड़ा किया, उम्मीदवार चयन में दखल दिया और चुनावी कैंपेन को दिशा दी. भगवंत मान को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना भी उसी रणनीति का हिस्सा था. इस जीत के बाद साफ हो गया कि चड्ढा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नेता नहीं हैं, बल्कि बड़े स्तर पर चुनाव जिता सकते हैं.

पार्टी की कोर टीम का अहम हिस्सा

राघव चड्ढा AAP की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी के सदस्य थे. इस कमेटी में वही लोग होते हैं जो पार्टी की दिशा और बड़े फैसले तय करते हैं. उनके साथ संदीप पाठक जैसे नेता भी इस टीम में थे. इसका मतलब साफ था कि चड्ढा सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि नीति और रणनीति बनाने वाले दिमाग भी थे.

केजरीवाल के बाद सबसे भरोसेमंद चेहरा

AAP के अंदर लंबे समय तक यह धारणा रही कि अगर केजरीवाल के बाद कोई सबसे ज्यादा भरोसेमंद और प्रभावशाली नेता है, तो वह राघव चड्ढा हैं. दिल्ली से लेकर पंजाब तक, उनकी पकड़ और पहुंच दोनों मजबूत थी. यही वजह थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा गया और राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं.

फिर रिश्तों में दरार कैसे आई?

समय के साथ हालात बदलने लगे. खासकर 2024 के बाद पार्टी के अंदर समीकरण तेजी से बदले. जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उस समय चड्ढा की सक्रियता कम दिखी. इसके बाद पार्टी के अंदर उनकी भूमिका धीरे-धीरे सीमित होने लगी. 2025 में मनीष सिसोदिया को पंजाब की जिम्मेदारी मिलने के बाद चड्ढा का प्रभाव और घट गया. वहीं सत्येंदर जैन जैसे नेताओं की भूमिका बढ़ने लगी.

कई ऐसे फैसले और घटनाक्रम सामने आए, जिन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिया था कि राघव चड्ढा अब पार्टी के केंद्र में नहीं रहे हैं. सबसे पहले उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया गया, जिसे उनके कद में कमी के तौर पर देखा गया. इसके बाद उनसे सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया, जो सत्ता और प्रभाव के प्रतीक के रूप में माना जाता था.

धीरे-धीरे संगठनात्मक फैसलों से उनकी दूरी बढ़ती गई और पार्टी के बड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी कम होती नजर आई. संसद में भी उनकी भूमिका सीमित होती चली गई. इन तमाम घटनाओं ने मिलकर यह साफ कर दिया था कि पार्टी और चड्ढा के बीच दूरी अब काफी बढ़ चुकी है.

राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें “चुप कराया गया” और पार्टी अब “भ्रष्ट नेताओं के हाथ में चली गई है.” उनका यह भी दावा है कि AAP के कई राज्यसभा सांसद उनके साथ हैं और उन्होंने BJP में जाने का फैसला किया है.

AAP के लिए कितना बड़ा नुकसान?

राघव चड्ढा का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे AAP के रणनीतिक दिमाग के बाहर जाने के रूप में देखा जा रहा है. वे पार्टी के उन चेहरों में थे जो चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाते थे और अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी माने जाते थे. उनके अलग होने से पार्टी को संगठन और रणनीति दोनों स्तर पर नुकसान हो सकता है.

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खासकर पंजाब जैसे अहम राज्य में, जहां AAP की सरकार है, वहां उनकी पकड़ कमजोर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. साथ ही, इस घटनाक्रम से पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ने का खतरा भी नजर आ रहा है. यदि उनके साथ अन्य राज्यसभा सांसद भी जाते हैं, तो यह झटका और बड़ा साबित हो सकता है.

अब नजर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों पर है. यह देखना दिलचस्प होगा कि AAP इस झटके से कैसे उबरती है और BJP इस मौके का कितना फायदा उठाती है. एक बात साफ है राघव चड्ढा का जाना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि AAP की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 24 Apr 2026 09:16 PM (IST)
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Raghav Chadha AAP ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
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