हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRRaghav Chadha News: AAP से अनबन के बीच राघव चड्ढा उठाएंगे धमाकेदार कदम? खुद दे दिए संकेत

Raghav Chadha News: AAP से अनबन के बीच राघव चड्ढा उठाएंगे धमाकेदार कदम? खुद दे दिए संकेत

Raghav Chadha News: राघव चड्ढा को सोशल मीडिया यूजर्स से सुझाव मिल रहा है कि उन्हें अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए. इसपर राघव चड्ढा ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है जिससे बड़े संकेत मिल रहे हैं.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Apr 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और उनकी पार्टी और नेताओं के बीच जबसे अनबन का दौर शुरू हुआ है, तबसे दिल्ली और पंजाब का सियासी तापमान बढ़ गया है. अब राघव चड्ढा के समर्थक और जनता उनके अगले कदम का इंतजार कर रही है. 

इस बीच राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसे संकेत दे दिए हैं, जिससे राजनीति दिलचस्प मोड़ लेती दिख रही है. दरअसल, राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी रील शेयर की है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि वह अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का प्लान कर सकते हैं.

राघव चड्ढा ने लिखा- 'दिलचस्प विचार है'

दरअसल, राघव चड्ढा ने रिहान नाम के एक शख्स की इंस्टाग्राम रील शेयर की. @seedhathok नाम से कंटेंट क्रिएटर रिहान इस रील के माध्यम से यह सुझाव दिया कि आप सांसद के अब अपनी नई पार्टी शुरू कर देनी चाहिए. इससे उन्हें और ज्यादा समर्थन मिलेगा. इस पोस्ट को शेयर कर राघव चड्ढा ने लिखा, 'Interesting Thought' यानी 'दिलचस्प विचार है.'


Raghav Chadha News: AAP से अनबन के बीच राघव चड्ढा उठाएंगे धमाकेदार कदम? खुद दे दिए संकेत

राघव चड्ढा को Gen-Z पार्टी नाम रखने का मिला सुझाव

इस इंस्टाग्राम रील में राघव चड्ढा को सुझाव दिया गया है- "अब समय आ गया है, राघव चड्ढा अपनी खुद की पार्टी बनाएं. सब यही चाहते हैं. 'जेन-ज़ी पार्टी' नाम रख सकते हैं या जो नाम उन्हें अच्छा लगे, लेकिन अगर वह किसी और पार्टी में शामिल होते हैं तो शायद उन्हें वैसा समर्थन नहीं मिलेगा जितना अभी मिल रहा है. दूसरी पार्टी जॉइन करने पर उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है. खुद की पार्टी बनाना एक अच्छा फैसला होगा. देश का युवा भी उन्हें सपोर्ट करेगा और वह एकतरफा चुनाव भी जीत जाएंगे. 

AAP ने क्यों लिया राघव चड्ढा के खिलाफ एक्शन?

मालूम हो, हाल ही में आम आदमी पार्टी ने सांसद को राघव चड्ढा राज्यसभा में पार्टी उपनेता के पद से हटा दिया था और उनकी जगह अशोक कुमार मित्तल को यह जिम्मेदारी दी थी. उन्हें सदन में बोलने के लिए मिलने वाला समय भी देने को मना किया गया. पार्टी ने राघव चड्ढा पर आरोप लगाया था कि उनका झुकाव सत्तारूढ़ दल बीजेपी की तरफ है. वह बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, केवल समोसे के महंगे दाम जैसे मुद्दे उठाते हैं.

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read More
Published at : 09 Apr 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Delhi News Raghav Chadha AAP Rajya Sabha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Raghav Chadha News: AAP से अनबन के बीच राघव चड्ढा उठाएंगे धमाकेदार कदम? खुद दे दिए संकेत
AAP से अनबन के बीच राघव चड्ढा उठाएंगे धमाकेदार कदम? खुद दे दिए संकेत
दिल्ली NCR
दिल्ली की गर्मी झेलने के लिए हो जाएं तैयार! बारिश के बाद मौसम होगा सख्त, राजधानी में बढ़ेंगी दिक्कतें
दिल्ली की गर्मी झेलने के लिए हो जाएं तैयार! बारिश के बाद मौसम होगा सख्त, राजधानी में बढ़ेंगी दिक्कतें
दिल्ली NCR
महिला ने कोमा में पड़े पति का स्पर्म सुरक्षित रखने की मांग की, दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
महिला ने कोमा में पड़े पति का स्पर्म सुरक्षित रखने की मांग की, दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
दिल्ली NCR
मेट्रो-RRTS के पास 'वॉक-टू-वर्क', नई TOD पॉलिसी से FAR 100% हुआ, बनेंगे ज्यादा फ्लैट
मेट्रो-RRTS के पास 'वॉक-टू-वर्क', नई TOD पॉलिसी से FAR 100% हुआ, बनेंगे ज्यादा फ्लैट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव: सुनेत्रा पवार की राह आसान करेगी कांग्रेस? आज हो जाएगा फैसला, NCP चीफ ने उठाया यह कदम
बारामती उपचुनाव: सुनेत्रा पवार की राह आसान करेगी कांग्रेस? आज हो जाएगा फैसला
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office:क्या अक्षय कुमार 'भूल बंगला' से अपनी पिछली प्रॉफिटेबल हॉरर कॉमेडी 'भूल भुलैया’ को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?
क्या अक्षय 'भूल बंगला' से 'भूल भुलैया’ के प्रॉफिट को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?
चुनाव 2026
West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: PM मोदी की रैली से पहले हल्दिया में बीजेपी से जुड़े इस शख्स की मिली लाश, खून से लथपथ था पूरा शरीर
PM मोदी की रैली से पहले हल्दिया में बीजेपी से जुड़े इस शख्स की मिली लाश, खून से लथपथ था पूरा शरीर
विश्व
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
जनरल नॉलेज
Zircon vs American Diamond: जिनकॉन या अमेरिकन डायमंड में क्या बेस्ट, हीरे जैसे दिखने वाले इन दो स्टोन्स में क्या अंतर?
जिनकॉन या अमेरिकन डायमंड में क्या बेस्ट, हीरे जैसे दिखने वाले इन दो स्टोन्स में क्या अंतर?
टेक्नोलॉजी
Wireless होने के बावजूद बेसमेंट और लिफ्ट में क्यों नहीं चलता है इंटरनेट? जानिए इसकी सच्चाई
Wireless होने के बावजूद बेसमेंट और लिफ्ट में क्यों नहीं चलता है इंटरनेट? जानिए इसकी सच्चाई
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget