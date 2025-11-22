दिल्ली में 25 नवंबर को रहेगी सरकारी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के पवित्र मौके पर 25 नवंबर 2025 को पब्लिक हॉलिडे घोषित करने का फैसला किया है. अपने एक्स पोस्ट में सीएम रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे.

लाल किले पर तीन दिवसीय समागम

अपने एक और एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के इस पावन अवसर पर दिल्ली उनके अमर संदेश को एक बार फिर समय के शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए पूर्णतः तैयार है. लाल किले पर आयोजित यह भव्य तीन दिवसीय समागम इतिहास का स्मरण है और हमारी राष्ट्रीय चेतना और मानवीय मूल्यों के प्रति अटूट संकल्प का भी प्रतीक है."

सीएम ने आगे कहा, "आइए, हम सब मिलकर गुरु साहिब को नमन करें जिन्होंने सम्पूर्ण मानवता को यह सिखाया कि सत्य की रक्षा ही सबसे बड़ा साहस है. इस आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बनने के लिए 23, 24 और 25 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले पर आप सभी आमंत्रित हैं."

सीएम रेखा गुप्ता ने किया था लाल किला इलाके का दौरा

इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार (20 नवंबर) को गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर होने वाले तीन दिन के 'गुरमत समागम' की चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए लाल किला इलाके का दौरा किया. मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और सभी संबंधित विभागों को तय समय में और उच्चतम क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ अपना काम पूरा करने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान, मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक रेगुलेशन, सफाई, रोशनी, पीने के पानी और इमरजेंसी सेवाओं की उपलब्धता से जुड़े मुख्य इंतजामों का जायजा लिया.उन्होंने अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दौरान भक्तों और आने वालों को कोई परेशानी न हो और सभी विभागों के बीच आसान तालमेल की जरूरत पर जोर दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा था कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ पूरे देश में गहरी श्रद्धा, आदर और उत्साह के साथ मनाई जा रही है. दिल्ली में भी, 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किले में तीन दिन का एक बड़ा कार्यक्रम प्लान किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि यह ऐतिहासिक स्मारक गुरु तेग बहादुर के सबसे बड़े बलिदान का गवाह है, और उन्होंने दिल्ली और देश भर के लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया.