हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 25 नवंबर को रहेगी सरकारी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

दिल्ली में 25 नवंबर को रहेगी सरकारी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Delhi Public Holiday: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट के जरिए 25 नवंबर को दिल्ली में सरकारी छुट्टी की घोषणा की. श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर ऐलान किया गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 Nov 2025 06:58 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के पवित्र मौके पर 25 नवंबर 2025 को पब्लिक हॉलिडे घोषित करने का फैसला किया है. अपने एक्स पोस्ट में सीएम रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे.

लाल किले पर तीन दिवसीय समागम

अपने एक और एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के इस पावन अवसर पर दिल्ली उनके अमर संदेश को एक बार फिर समय के शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए पूर्णतः तैयार है. लाल किले पर आयोजित यह भव्य तीन दिवसीय समागम इतिहास का स्मरण है और हमारी राष्ट्रीय चेतना और मानवीय मूल्यों के प्रति अटूट संकल्प का भी प्रतीक है."

सीएम ने आगे कहा, "आइए, हम सब मिलकर गुरु साहिब को नमन करें जिन्होंने सम्पूर्ण मानवता को यह सिखाया कि सत्य की रक्षा ही सबसे बड़ा साहस है. इस आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बनने के लिए 23, 24 और 25 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले पर आप सभी आमंत्रित हैं."

सीएम रेखा गुप्ता ने किया था लाल किला इलाके का दौरा

इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार (20 नवंबर) को गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर होने वाले तीन दिन के 'गुरमत समागम' की चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए लाल किला इलाके का दौरा किया. मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और सभी संबंधित विभागों को तय समय में और उच्चतम क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ अपना काम पूरा करने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान, मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक रेगुलेशन, सफाई, रोशनी, पीने के पानी और इमरजेंसी सेवाओं की उपलब्धता से जुड़े मुख्य इंतजामों का जायजा लिया.उन्होंने अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दौरान भक्तों और आने वालों को कोई परेशानी न हो और सभी विभागों के बीच आसान तालमेल की जरूरत पर जोर दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा था कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ पूरे देश में गहरी श्रद्धा, आदर और उत्साह के साथ मनाई जा रही है. दिल्ली में भी, 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किले में तीन दिन का एक बड़ा कार्यक्रम प्लान किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि यह ऐतिहासिक स्मारक गुरु तेग बहादुर के सबसे बड़े बलिदान का गवाह है, और उन्होंने दिल्ली और देश भर के लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया.

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 06:29 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tejas Fighter Jet Crash: तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
तेजस क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
राजस्थान
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Sudeep Pharma IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast Update: चक्की-केमिकल-बारूद मिलग गए सारे सबूत! Terrorist Umar
FD का Smart Upgrade: FMP Explained| Low Risk High Benefits| Paisa Live
नए लेबर कोड लागू | 40 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव | मज़दूरों के लिए नए अधिकार | पैसा लाइव
Kotak Bank Stock Split बड़ी अपडेट! 1:5 Ratio | Retail Investors की Lottery? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tejas Fighter Jet Crash: तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
तेजस क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
राजस्थान
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे
न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
यूटिलिटी
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
Embed widget