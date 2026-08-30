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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन

CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन

सीएनजी के बढ़े हुए दामों के विरोध में चालक शक्ति यूनियन ने 3 सितंबर को दिल्ली की सड़कों पर बड़े और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है. बता दें कि सीएनजी के दामों में करीब 4 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 30 Aug 2026 01:30 PM (IST)
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दिल्ली में CNG के दाम में करीब 4 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी ने आम जनता के साथ टैक्सी चालकों की परेशानी बढ़ा दी है. 29 अगस्त से CNG की कीमत 3.89 रुपये प्रति किलो बढ़कर 86.98 रुपये प्रति किलो हो गई है. इससे पहले दिल्ली में CNG 83.09 रुपये प्रति किलो मिल रही थी.

ईंधन के दाम में इस ताजा बढ़ोतरी के बाद टैक्सी चालकों का कहना है कि CNG की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके चलते चालकों की जेब पर सीधे कैंची चली है. इसी CNG की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ अब चालकों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. चालक शक्ति यूनियन ने 3 सितंबर को दिल्ली की सड़कों पर बड़े और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है.

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'CNG महंगी हुई, लेकिन किराया वहीं का वहीं'

टैक्सी चालकों की नाराजगी की वजह सिर्फ CNG के बढ़े हुए दाम नहीं हैं. बल्कि यूनियन का कहना है कि सिटी टैक्सी का किराया करीब 15 साल से नहीं बढ़ाया गया है. दूसरी तरफ इस दौरान CNG के साथ-साथ गाड़ी का बीमा, सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स, टायर और दूसरे रखरखाव के खर्च लगातार बढ़ते गए है.

हर किलो पर बढ़ा खर्च, महीने की कमाई पर सीधा असर

टैक्सी चालकों का कहना है कि कमाई पुरानी है, लेकिन खर्च हर साल नया रिकॉर्ड बना रहा है. अब CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलो की नई बढ़ोतरी ने उनकी मुश्किल को और बढ़ा दिया है. टैक्सी चालकों के लिए CNG की कीमत में हुई यह बढ़ोतरी मामूली नहीं है. दिनभर गाड़ी सड़क पर चलने के कारण CNG की खपत भी ज्यादा होती है. ऐसे में हर किलो पर बढ़े करीब 4 रुपये महीने के कुल ईंधन खर्च में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं.

चालकों का कहना है कि ईंधन महंगा होता जा रहा है, लेकिन यात्री से मिलने वाला किराया उसी पुराने हिसाब से है. यही वजह है कि अब यूनियन किराये में तत्काल संशोधन की मांग कर रही है.

पहले भी सड़क पर उतर चुके हैं चालक

किराया बढ़ाने की मांग को लेकर टैक्सी चालक पहले भी आंदोलन कर चुके हैं. चालक शक्ति के मुताबिक 21, 22 और 23 मई 2026 को सांकेतिक हड़ताल और आंदोलन किया गया था.

इसके बाद 22 मई को स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ बैठक हुई. यूनियन का दावा है कि बैठक में सिटी टैक्सी के किराये में संशोधन को लेकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था. लेकिन इसके बाद भी किराये में बढ़ोतरी को लेकर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया.

2 सितंबर तक का वक्त, फिर 3 सितंबर को सड़क पर उतरेंगे

अब CNG के बढ़े दामों ने इस पुराने विवाद को फिर हवा दे दी है. यूनियन ने सरकार से 2 सितंबर तक सिटी टैक्सी के किराये में उचित बढ़ोतरी करने की मांग की है.

अगर इस समय सीमा के भीतर फैसला नहीं हुआ तो 3 सितंबर को दिल्ली की सड़कों पर विशाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा.

यानी अब मामला सिर्फ किराया बढ़ाने की मांग तक सीमित नहीं रहा है. CNG के बढ़े दामों ने चालकों के सब्र का मीटर भी बढ़ा दिया है और अगर 2 सितंबर तक सरकार ने रास्ता नहीं निकाला, तो 3 सितंबर को यही नाराजगी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ सकती है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 30 Aug 2026 01:30 PM (IST)
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