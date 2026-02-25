दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मामला, पुलिस को भी नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेज परिसरों में एक महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने वाले नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. यह याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र उदय भदौरिया ने दाखिल की है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जस्मीत सिंह की बेंच ने दिल्ली पुलिस को भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया और मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस की बेंच के पास भेज दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी.

क्या है पूरा मामला

दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस ने 17 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर यूनिवर्सिटी और उसके सभी कॉलेज कैंपस में एक महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरना या सार्वजनिक बैठक पर रोक लगा दी थी. यह फैसला UGC इक्विटी नियमों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों के बाद लिया गया था. याचिकाकर्ता ने इस नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी बनाया पक्षकार

दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह याचिका जनहित याचिका जैसी है और दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए धारा 144 के आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि पुलिस को पक्षकार ही नहीं बनाया गया था. इस पर कोर्ट ने मौखिक अनुरोध स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस को भी मामले में पार्टी बना दिया और संशोधित याचिका दाखिल करने को कहा.

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है?

याचिका में कहा गया है कि यह आदेश छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. छात्रों के अनुसार, कैंपस में शांतिपूर्ण सभा, चर्चा और छात्र गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा देना संविधान के आर्टिकल 14 और 19 के तहत मिले अधिकारों के खिलाफ है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस आदेश का असर पूरे यूनिवर्सिटी जीवन पर पड़ा है और छात्रों की शैक्षणिक चर्चाएं और कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं. कॉलेज कार्यक्रम भी प्रभावित याचिका में यह भी बताया गया कि दयाल सिंह ईवनिंग कॉलेज का वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम रजनीगंधा-2026 भी मौजूदा स्थिति का हवाला देकर टाल दिया गया.

कोर्ट में दाखिल याचिका में उठाए गए मुख्य सवाल

याचिका में कहा गया है कि प्रशासन पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बजाय सीमित और नियंत्रित उपाय अपना सकता था. जैसे अनुमति लेकर कार्यक्रम आयोजित करना तय स्थानों पर सभा की अनुमति, जरूरत के अनुसार सीमित प्रतिबंध ,छात्र का कहना है कि बिना वैकल्पिक उपायों पर विचार किए लगाया गया यह ब्लैंकेट बैन मनमाना और गैर-वाजिब है.