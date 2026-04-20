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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार

दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार

Preet Vihar News In Hindi: आरोप है कि झगड़े के दौरान गौरव शर्मा ने गोली चला दी, जो पंकज के सीने में लगी. घायल हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

By : मनोज वर्मा | Updated at : 20 Apr 2026 01:05 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक रात करीब ढाई बजे झगड़े की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में सामने आया कि पार्किंग को लेकर पंकज नय्यर और उसके भाई पारस का गौरव शर्मा से विवाद हो गया था.

आरोप है कि झगड़े के दौरान गौरव शर्मा ने गोली चला दी, जो पंकज के सीने में लगी. घायल हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. गोली चलाने के बाद आरोपी गौरव शर्मा अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

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क्या है हत्या का पूरा मामला?

पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में गाड़ी खड़ी करने पर विवाद को लेकर रविवार (19 अप्रैल) देर रात 34 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि यह घटना एक घर के बाहर हुई, जहां वाहनों को खड़ा करने को लेकर दो समूहों के बीच झगड़ा हो गया था. 

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रीत विहार थाने में पीसीआर को रविवार देर रात दो बजकर 22 मिनट और दो बजकर 26 मिनट पर झगड़े और गोलीबारी के संबंध में दो बार सूचना दी गई. उन्होंने बताया कि पंकज नैयर (34) और उनके भाई पारस (43) का गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति से झगड़ा हुआ था. 

अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत

अधिकारी ने कहा कि बहस बढ़ गई और गौरव ने कथित तौर पर गोली चला दी जो नैयर के सीने में लगी. उन्होंने बताया कि नैयर को निर्माण विहार के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया. 

उन्होंने कहा कि उनका पता लगाने के लिए पुलिस दलों का गठन किया गया है. वहीं इस दुखद घटना के बाद, आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया. प्रीत विहार पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 103(1)/115(2)/3(5) और Arms Act की धारा 25/27 के तहत FIR दर्ज की गई है. 

पुलिस ने आरोपियों की तलाश की शुरू

दिल्ली पुलिस इस मामले में शामिल संदिग्धों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है. मृतक के चाचा मोहन ने बताया कि रात 3:30 बजे हमें एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि पंकज को गोली मार दी गई है. यह सब पार्किंग को लेकर हुए विवाद की वजह से हुआ. उन्होंने बताया कि सबसे पहले उसके बड़े भाई को गोली लगी, और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. घटनास्थल पर मौजूद लोग कह रहे हैं कि तीन गोलियां चलाई गई थीं.

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Published at : 20 Apr 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Preet Vihar News DELHI NEWS DELHI POLICE
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