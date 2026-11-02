दिल्ली में ग्रीन पटाखे को SC की इजाजत पर BJP सांसद बोले, 'पूरा देश इस...'

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. हालांकि इसके लिए समय भी तय किया गया है. 7-8 नवंबर को सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे. इस पर दिल्ली की चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.

बीजेपी सांसद ने कहा, "लंबे समय से दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ था. इसके कारण लोगों में दिवाली मनाने का जज्बा और उत्साह कम हो गया था. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं.''

'सनातन धर्म वालों के लिए बड़ा अवसर'

उन्होंने कहा, ''ये निर्णय का वास्तव में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है. दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, उस पर अपनी खुशियां इजहार करने के लिए पटाखे चलाने की रीति-रिवाज सदियों से चला आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता देते हुए आज ये निर्णय लिया है."

'छोटे कारीगरों की आजीविका का भी बड़ा साधन'

प्रवीण खंडेलवाल ने आगे कहा, "जहां ये खुशियों का मौका भी है, वहीं दूसरी ओर बड़ी मात्रा में जो हमारे छोटे कारीगर हैं उनकी आजीविका का भी बड़ा साधन बनेगा. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत सभी लोग कर रहे हैं. पूरा देश इस निर्णय का स्वागत कर रहा है."

इन जगहों पर पटाखे जलाने की इजाजत नहीं

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित ध्वनि निषेध क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी. पीठ ने 29 अक्टूबर को यह आदेश दिया था, जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई. न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध 9 नवंबर, 2026 से फिर से लागू हो जायेगा.’’

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