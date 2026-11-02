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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में ग्रीन पटाखे को SC की इजाजत पर BJP सांसद बोले, 'पूरा देश इस...'

दिल्ली में ग्रीन पटाखे को SC की इजाजत पर BJP सांसद बोले, 'पूरा देश इस...'

बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि ये खुशियों का मौका है, साथ ही छोटे कारीगरों की आजीविका का भी बड़ा साधन बनेगा.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 05:16 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. हालांकि इसके लिए समय भी तय किया गया है. 7-8 नवंबर को सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे. इस पर दिल्ली की चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.

बीजेपी सांसद ने कहा, "लंबे समय से दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ था. इसके कारण लोगों में दिवाली मनाने का जज्बा और उत्साह कम हो गया था. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं.'' 

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'सनातन धर्म वालों के लिए बड़ा अवसर'

उन्होंने कहा, ''ये निर्णय का वास्तव में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है. दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, उस पर अपनी खुशियां इजहार करने के लिए पटाखे चलाने की रीति-रिवाज सदियों से चला आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता देते हुए आज ये निर्णय लिया है."

'छोटे कारीगरों की आजीविका का भी बड़ा साधन'

प्रवीण खंडेलवाल ने आगे कहा, "जहां ये खुशियों का मौका भी है, वहीं दूसरी ओर बड़ी मात्रा में जो हमारे छोटे कारीगर हैं उनकी आजीविका का भी बड़ा साधन बनेगा. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत सभी लोग कर रहे हैं. पूरा देश इस निर्णय का स्वागत कर रहा है."

इन जगहों पर पटाखे जलाने की इजाजत नहीं

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित ध्वनि निषेध क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी. पीठ ने 29 अक्टूबर को यह आदेश दिया था, जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई. न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध 9 नवंबर, 2026 से फिर से लागू हो जायेगा.’’

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 02 Nov 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Praveen Khandelwal Supreme Court BJP Diwali 2026
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