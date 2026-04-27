आबकारी मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल यह ऐलान किया है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होंगे. उन्होंने संबंध में जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी भी लिखी है. अब इसे लेकर सीनियर वकील प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने केजरीवाल के निर्णय को सही ठहराया है.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सीबीआई द्वारा उनकी रिहाई को चुनौती देने वाली अपील में अरविंद केजरीवाल का हिस्सा न लेने का निर्णय सही और न्यायसंगत है. निस्संदेह, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, उन्हें पक्षपात का उचित संदेह है. मेरा मानना ​​है कि उनका संदेह जायज है.''

The decision of Kejriwal not to participate in the CBI appeal challenging his discharge,before Justice Swarna Kanta Sharma is a correct & justified decision. Undoubtedly,in the facts of this case, he has a reasonable apprehension of bias. I would say his apprehension is justified https://t.co/4mecfWjXLm — Prashant Bhushan (@pbhushan1) April 27, 2026

अरविंद केजरीवाल ने पत्र में क्या लिखा?

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि वह आबकारी मामले में व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से उनके समक्ष पेश नहीं होंगे. पार्टी ने सोमवार (27 अप्रैल) को यह जानकारी दी. केजरीवाल ने पत्र में लिखा, ''जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट गई है. इसलिए, मैंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया है.''

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अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर निर्णय लिया- अरविंद केजरीवाल

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आगे कहा कि उन्होंने यह निर्णय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है.

बता दें कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में निचली अदालत ने बरी कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में अपील की है. केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बेंच बदलने की अपील की थी.

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