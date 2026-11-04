ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में दिवाली-छठ पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद, पार्सल बुकिंग पर भी रोक

दिल्ली में दिवाली-छठ पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद, पार्सल बुकिंग पर भी रोक

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर अब प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे. साथ ही पार्सल बुकिंग पर भी रोक लगा दी गई है. आगामी त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 04 Nov 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर कई अस्थायी प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है. त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के मद्देनजर रेलवे ने ये कदम उठाए हैं. अलग-अलग स्टेशनों पर प्रतिबंध की अवधि भी अलग रखी गई है. 

दिल्ली में 3 नवंबर से 14 नवंबर तक छह रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद रहेगी. वहीं, पार्सल बुकिंग और सामान की लोडिंग-अनलोडिंग पर भी अलग-अलग तारीखों के अनुसार रोक लगाई गई है. रेलवे के इस फैसले का मकसद त्योहारों के दौरान स्टेशन परिसरों और प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करना है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना, स्कूल में 9 साल की बच्ची की मौत से हड़कंप
दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना, स्कूल में 9 साल की बच्ची की मौत से हड़कंप
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बीच नमो भारत की बढ़ेंगी ट्रिप, 4 नवंबर से मिलेगी सुविधा
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बीच नमो भारत की बढ़ेंगी ट्रिप, 4 नवंबर से मिलेगी सुविधा
दिल्ली NCR
दिल्ली के बाजारों में मंदी के लिए BJP जिम्मेदार, कांग्रेस ने लगाया आरोप
दिल्ली के बाजारों में मंदी के लिए BJP जिम्मेदार, कांग्रेस ने लगाया आरोप
दिल्ली NCR
कांग्रेस से होगी 11 हजार करोड़ के नुकसान की वसूली? व्यापारी बोले- 'हमें मुआवजा चाहिए'
कांग्रेस से होगी 11 हजार करोड़ के नुकसान की वसूली? व्यापारी बोले- 'हमें मुआवजा चाहिए'

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बीच नमो भारत की बढ़ेंगी ट्रिप, 4 नवंबर से मिलेगी सुविधा

इन छह स्टेशनों पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट

रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, 3 नवंबर से 14 नवंबर तक नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बेचे जाएंगे. हालांकि, इस प्रतिबंध में कुछ लोगों को राहत दी गई है. बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, दिव्यांगों, अनपढ़ लोगों और महिला यात्रियों को सहायता देने के लिए उनके साथ आने वाले जरूरी परिजनों को छूट मिलेगी. 

15 नवंबर तक तीन बड़े स्टेशनों पर विभागीय बुकिंग बंद

वहीं, उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली जंक्शन पर विभागीय बुकिंग 3 नवंबर से 15 नवंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, 5 नवंबर से 15 नवंबर तक इन स्टेशनों पर सभी तरह के पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, आनंद विहार टर्मिनल पर विशेष व्यवस्था के तहत स्टेशन की वाशिंग लाइन और स्टेबलिंग लाइन से पार्सल की लोडिंग तथा अनलोडिंग जारी रहेगी. 

हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर 5 से 8 नवंबर तक रोक

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी पार्सल से जुड़ी गतिविधियां अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. यहां 5 नवंबर से 8 नवंबर तक विभागीय बुकिंग के साथ सभी प्रकार के पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग नहीं की जाएगी.

दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना, स्कूल में 9 साल की बच्ची की मौत से हड़कंप

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Diwali Delhi Ncr DELHI NEWS DELHI- NCR Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना, स्कूल में 9 साल की बच्ची की मौत से हड़कंप
दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना, स्कूल में 9 साल की बच्ची की मौत से हड़कंप
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बीच नमो भारत की बढ़ेंगी ट्रिप, 4 नवंबर से मिलेगी सुविधा
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बीच नमो भारत की बढ़ेंगी ट्रिप, 4 नवंबर से मिलेगी सुविधा
दिल्ली NCR
दिल्ली के बाजारों में मंदी के लिए BJP जिम्मेदार, कांग्रेस ने लगाया आरोप
दिल्ली के बाजारों में मंदी के लिए BJP जिम्मेदार, कांग्रेस ने लगाया आरोप
दिल्ली NCR
कांग्रेस से होगी 11 हजार करोड़ के नुकसान की वसूली? व्यापारी बोले- 'हमें मुआवजा चाहिए'
कांग्रेस से होगी 11 हजार करोड़ के नुकसान की वसूली? व्यापारी बोले- 'हमें मुआवजा चाहिए'
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 75 फीसदी की आर्मी में होगी भर्ती, 2 साल का सेवा विस्तार
अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 75 फीसदी की आर्मी में होगी भर्ती, 2 साल का सेवा विस्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
क्रिकेट
पहले ODI में टीम इंडिया को मिला नया टारगेट, अब जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन
पहले ODI में टीम इंडिया को मिला नया टारगेट, अब जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
इंडिया
US मिडटर्म चुनाव पर जयराम रमेश का बयान, 'ट्रंप को जनता ने नकारा, हमारे देश में...'
US मिडटर्म चुनाव पर जयराम रमेश का बयान, 'ट्रंप को जनता ने नकारा, हमारे देश में...'
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget