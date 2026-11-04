दिल्ली में दिवाली-छठ पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद, पार्सल बुकिंग पर भी रोक

दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर कई अस्थायी प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है. त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के मद्देनजर रेलवे ने ये कदम उठाए हैं. अलग-अलग स्टेशनों पर प्रतिबंध की अवधि भी अलग रखी गई है.

दिल्ली में 3 नवंबर से 14 नवंबर तक छह रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद रहेगी. वहीं, पार्सल बुकिंग और सामान की लोडिंग-अनलोडिंग पर भी अलग-अलग तारीखों के अनुसार रोक लगाई गई है. रेलवे के इस फैसले का मकसद त्योहारों के दौरान स्टेशन परिसरों और प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करना है.

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इन छह स्टेशनों पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट

रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, 3 नवंबर से 14 नवंबर तक नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बेचे जाएंगे. हालांकि, इस प्रतिबंध में कुछ लोगों को राहत दी गई है. बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, दिव्यांगों, अनपढ़ लोगों और महिला यात्रियों को सहायता देने के लिए उनके साथ आने वाले जरूरी परिजनों को छूट मिलेगी.

15 नवंबर तक तीन बड़े स्टेशनों पर विभागीय बुकिंग बंद

वहीं, उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली जंक्शन पर विभागीय बुकिंग 3 नवंबर से 15 नवंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, 5 नवंबर से 15 नवंबर तक इन स्टेशनों पर सभी तरह के पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, आनंद विहार टर्मिनल पर विशेष व्यवस्था के तहत स्टेशन की वाशिंग लाइन और स्टेबलिंग लाइन से पार्सल की लोडिंग तथा अनलोडिंग जारी रहेगी.

हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर 5 से 8 नवंबर तक रोक

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी पार्सल से जुड़ी गतिविधियां अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. यहां 5 नवंबर से 8 नवंबर तक विभागीय बुकिंग के साथ सभी प्रकार के पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग नहीं की जाएगी.

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