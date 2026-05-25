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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'जनता का खून पीने के बाद...', पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर प्रियंका चतुर्वेदी का केंद्र पर हमला

'जनता का खून पीने के बाद...', पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर प्रियंका चतुर्वेदी का केंद्र पर हमला

Petrol Diesel Price Hike: शेयर की गयी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में तेल कम्पनियों को 41 फीसदी मुनाफा हुआ है. जबकि सरकार ने पिछले दिनों तेल कंपनियों के घाटे का दावा किया था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 May 2026 02:17 PM (IST)
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देश में पेट्रोल-डीजल के दाम दस दिनों में लगातर चार बार बढ़ाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है. शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अंग्रेजी अखबार की कटिंग शेयर करते हुए तीखा हमला किया है. उन्होंने लिखा, "जनता का खून पीने के बाद,रिकॉर्ड तोड़ महँगाई के बाद , देश की तेल कंपनी रिकॉर्ड तिमाही प्रॉफिट डिक्लेअर कर रहीं हैं. ग़ज़ब सरकार है - जनता त्रस्त, तेल कंपनियाँ मस्त!"

शेयर की गयी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में तेल कम्पनियों को 41 फीसदी मुनाफा हुआ है. जबकि सरकार ने पिछले दिनों तेल कंपनियों के घाटे का दावा किया था. प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक जनता पर सरकार जबरदस्ती महंगाई का बोझ बढ़ा रही है.

यह भी पढ़ें: Petrol-Diesel Price Hike in Delhi: 'रहम कीजिए, आप रोजाना...', पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम तो AAP ने BJP पर कसा तंज

क्या है रिपोर्ट में ?

प्रियंका चतुर्वेदी ने अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर साझा की है और सवाल उठाया कि जब सरकारी तेल कंपनियां भारी मुनाफा कमा रहीं हैं और महंगाई का बोझ जनता पर डाला जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबी वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में तीनों तेल कंपनियों का संयुक्त शुद्ध लाभ 19,470 करोड़ से अधिक था. जोकि पिछले वर्ष के मुकाबले 40.74% अधिक है. इसमें IOC का मुनाफा-56%, HPCL का मुनाफा 46 फीसदी बढ़ा.

जबकि बीते दस दिनों में पेट्रोल-डीजल के दामों में चार बार इजाफा हुआ, जिससे लगभग 7.50 रूपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं. और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक हो गई है. जिसके बाद विपक्ष और आम नागरिकों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रहीं हैं.

विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा

प्रियंका चतुर्वेदी समेत समूचे विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उंची कीमतों का फायदा कम्पनियों को मिल रहा है, लेकिन महंगाई से जूझ रही जनता को राहत नहीं दी जा रही है. यही नहीं आरोप है कि टैक्स और डिविडेंड के रूप में मुनाफा खजाने में भरा जा रहा है. इससे पहले आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने भी बढे हुए दाम वापस लेने की मांग की थी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: 10 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम तो फूटा लोगों का गुस्सा, कहा- 'इस सरकार को...'

Published at : 25 May 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Petrol-diesel Price Hike Priyanka Chaturvedi DELHI NEWS
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