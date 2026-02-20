हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बीजेपी सरकार का एक साल पूरा होने पर लगे 'याद आ रहे केजरीवाल' के पोस्टर

दिल्ली में बीजेपी सरकार का एक साल पूरा होने पर लगे 'याद आ रहे केजरीवाल' के पोस्टर

आप ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि लोग केजरीवाल सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली-पानी के मॉडल को याद कर रहे हैं. अब मोहल्ला क्लीनिक सुस्त पड़े हैं, अस्पतालों में भीड़ और जाम बढ़ गया है.

By : एबीपी दिल्ली-एनसीआर डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi News: दिल्ली की सियासत में एक साल के भीतर तस्वीर कितनी बदल गई है, यह अब सड़कों पर दिख रहा है. हाल ही में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, वह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि राजधानी की जमीनी हकीकत की तरफ इशारा था कि दिल्ली को एक साल में ही केजरीवाल याद आ रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक घंटे देर से शुरू हुई और इसके लिए दिल्ली और केंद्र सरकार का “धन्यवाद” देना चाहिए, क्योंकि तीन दिनों से मध्य दिल्ली में ऐसा ट्रैफिक जाम है कि टैक्सी ड्राइवर उस इलाके में आने को तैयार नहीं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह वही दिल्ली है, जिसने 2025 से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली-पानी के क्षेत्र में बदलाव का मॉडल देखा था. मोहल्ला क्लीनिक गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सहारा थे. सरकारी स्कूलों के रिजल्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा देश-विदेश तक होती थी. बिजली के बिल कम आए, पानी की सप्लाई बेहतर हुई, और आम आदमी को लगा कि सरकार उसके दरवाजे तक आई है.

भारद्वाज ने आगे कहा कि अब एक साल में हालात पलटते दिखाई दे रहे हैं. रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने पर जब शहर में होर्डिंग लगे, “एक साल, दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल” तो उनमें किसी का फोटो नहीं था, न ही पीएम नरेंद्र मोदी का. सिर्फ एक संदेश था, जो सीधे जनता की भावना से जुड़ता है. सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर नाम से डर कैसा?

दिल्ली में सुविधाओं की कमी- सौरभ भारद्वाज 

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज दिल्ली की गलियों में लोग पूछ रहे हैं, मोहल्ला क्लीनिक क्यों बंद या सुस्त पड़े हैं? सरकारी अस्पतालों में लाइनें लंबी क्यों हो गईं? स्कूलों में वही ऊर्जा और सुधार क्यों नहीं दिख रहा? सड़कों पर जाम अब सामान्य बात बन चुका है. प्रदूषण का स्तर कम होने के बजाय कई बार और बढ़ जाता है. कई इलाकों से पानी न आने और सफाई व्यवस्था ढीली होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं.

उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 से पहले की सरकार में अरविंद केजरीवाल का नाम हर घर में एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता था, जिसने राजनीति की भाषा बदली. उन्होंने “वोट” के बदले “काम” की बात की. स्कूल ठीक हुए, क्लीनिक खुले, बिजली-पानी में राहत मिली. यही वजह है कि आज जब शहर में परेशानी बढ़ती दिखती है, तो लोगों को पुराना दौर याद आता है.

जनता अनुभव बनाम शासन- सौरभ भारद्वाज 

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता भावनाओं से ज्यादा अपने रोज़मर्रा के अनुभव से फैसला करती है. अगर सुबह घर में पानी नहीं आता, बच्चा सरकारी स्कूल में पहले जैसा माहौल नहीं पाता, क्लीनिक में डॉक्टर नहीं मिलता, सड़क पर घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है, तो नाराजगी स्वाभाविक है. यही नाराजगी अब होर्डिंग्स और चर्चाओं में झलक रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक साल के शासन का मतलब सिर्फ सत्ता में बने रहना नहीं होता, बल्कि यह साबित करना होता है कि जनता का जीवन बेहतर हुआ. अगर राजधानी की तस्वीर में सुधार के बजाय अव्यवस्था दिखे, तो सवाल उठेंगे ही. और जब सवाल उठते हैं, तो तुलना भी होती है, उस दौर से, जब लोगों को लगता था कि सरकार उनके लिए काम कर रही है.

दिल्ली आज उसी तुलना के दौर से गुजर रही है. जनता के मन में उठ रहा सवाल साफ है: क्या राजधानी फिर से उस मॉडल की तरफ लौटेगी, जिसे कभी “दिल्ली मॉडल” कहा गया था, या मौजूदा हालात ही उसकी नई पहचान बनेंगे?

Published at : 20 Feb 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Rekha Gupta ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS DELHI Saurabhav Bhardwaj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में बीजेपी सरकार का एक साल पूरा होने पर लगे 'याद आ रहे केजरीवाल' के पोस्टर
दिल्ली में बीजेपी सरकार का एक साल पूरा होने पर लगे 'याद आ रहे केजरीवाल' के पोस्टर
दिल्ली NCR
दिल्ली में BJP सरकार का एक साल पूरा, CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'दिल्लीवासियों के जीवन में...'
दिल्ली में BJP सरकार का एक साल पूरा, CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'दिल्लीवासियों के जीवन में...'
दिल्ली NCR
बढ़ते UPI फ्रॉड के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट
बढ़ते UPI फ्रॉड के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली NCR
चोरी हुए फोन मिलेंगे वापस! दिल्ली पुलिस का मिशन री-कनेक्ट 3.0 कैसे कर रहा काम? पढ़ें डिटेल
चोरी हुए फोन मिलेंगे वापस! दिल्ली पुलिस का मिशन री-कनेक्ट 3.0 कैसे कर रहा काम? पढ़ें डिटेल
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप,
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप
बिहार
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
जनरल नॉलेज
Roti Origin: सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
नौकरी
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget