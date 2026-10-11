दिल्ली: परवेश वर्मा को कोर्ट से झटका, सौरभ भारद्वाज पर मानहानि केस खारिज

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने और जनप्रतिनिधियों के फैसलों की आलोचना करने को लेकर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सरकार से सवाल पूछना अपने आप में मानहानि नहीं है. लोकतंत्र में नेताओं को अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों और अलग-अलग विचारों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह की ओर से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति से कानून-व्यवस्था या किसी दूसरे मुद्दे पर सवाल पूछना अपने आप में मानहानि नहीं हो सकता. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने को ही मानहानि मान लिया जाएगा, तो यह लोकतंत्र के लिए एक अंधकारमय दौर होगा.

अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष की रिहाई पर CJP का पहला बयान, जानें क्या कहा

सवाल पूछना जनता और मीडिया का अधिकार

कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ प्रेस और जनता को ही सरकार से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, बल्कि सरकार और चुने हुए प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने से अलग राय और आलोचना को सुनें. सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को अपने कामकाज पर उठने वाले सवालों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

कोर्ट के मुताबिक, सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज की जांच-पड़ताल और आलोचना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है. सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना और उनकी कमियों को सामने लाना लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का भी जरूरी हिस्सा है.

स्कूल ट्रस्ट और POCSO केस को लेकर उठाए थे सवाल

यह मामला सौरभ भारद्वाज की ओर से मई में सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट और वीडियो से जुड़ा है. भारद्वाज ने दिल्ली के एसएस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट में अमरजीत सिंह बाबू को ट्रस्टी बनाए जाने को लेकर कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे.

उन्होंने ट्रस्ट की एक फाइल कथित तौर पर गायब होने और तीन साल की बच्ची से जुड़े POCSO मामले में सरकार की कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए थे. इन पोस्ट और वीडियो को लेकर मंत्री परवेश साहिब सिंह ने भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी.

हालांकि, कोर्ट ने पूरे मामले को देखने के बाद शिकायत पर आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया. कोर्ट ने माना कि इन पोस्ट और वीडियो को उनके पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है.

पोस्ट में सरकार के कामकाज की आलोचना, मानहानि नहीं

कोर्ट ने कहा कि भारद्वाज की पोस्ट और वीडियो को अलग-अलग हिस्सों में देखने के बजाय पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है. इन्हें पढ़ने से सरकार के कामकाज की आलोचना सामने आती है, न कि शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि करने वाले आरोप.

कोर्ट के मुताबिक, कोई सामान्य व्यक्ति भी इन पोस्ट को सरकार के कथित ढीले रवैये पर सवाल उठाने के तौर पर समझेगा. राजनीतिक दलों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के बीच होने वाली बहस में आपराधिक मानहानि का मामला बनाने की कसौटी ऊंची होनी चाहिए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि विपक्षी दल के प्रवक्ता के तौर पर भारद्वाज की जिम्मेदारी है कि वह सरकार के फैसलों पर सवाल उठाएं, कमियों को सामने लाएं और नीतियों की समीक्षा करें.

सत्ता के दुरुपयोग पर नजर रखना विपक्ष की जिम्मेदारी

कोर्ट ने टिप्पणी की कि सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज पर सवाल उठाना और उनकी नीतियों की जांच करना सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही जैसी प्रवृत्तियों पर नजर रखने का काम करता है. कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि भारद्वाज की पोस्ट में उठाए गए मुद्दों से जुड़ी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी.

ऐसे में कोर्ट को मानहानि की शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला. इस टिप्पणी के जरिए कोर्ट ने सार्वजनिक जीवन में आलोचना और सवाल पूछने के महत्व को रेखांकित किया.

1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा

शिकायतकर्ता को लेकर भी कोर्ट की अहम टिप्पणी

कोर्ट ने शिकायतकर्ता के आचरण पर भी सवाल उठाए. आदेश में कहा गया कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से संकेत मिलता है कि परवेश वर्मा अमरजीत सिंह बाबू को कॉलेज के दिनों से जानते थे. कोर्ट के मुताबिक, यह बात वर्मा के उस दावे से मेल नहीं खाती कि उनका बाबू से किसी भी तरह का संबंध नहीं था.

इसी संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति न्याय की प्रक्रिया को दूषित करने की कोशिश करता है या गलत तरीके से अदालत से राहत मांगता है, वह राहत पाने का हकदार नहीं है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि किसी भी पक्ष को बेबुनियाद याचिका दायर कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.