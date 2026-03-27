नई दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है. दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने घोषणा की कि दिल्ली जल बोर्ड जल्द एक पोर्टल लॉन्च करेगा, जहां ऑनलाइन आवेदन करने पर घर की टंकियां खुद विभाग द्वारा साफ की जाएंगी. यह सेवा अगले कुछ समय में शुरू की जाएगी.

प्रवेश वर्मा ने बताया कि जल बोर्ड द्वारा टैंक सफाई सेवा के लिए शुल्क तय किया जा रहा है, जो निःशुल्क से लेकर 40-50 रुपए तक हो सकता है. इसके साथ ही यमुना नदी की सफाई के लिए भी बड़े स्तर पर काम शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को इसलिए बनाया गया था ताकि वह खुद फैसले लेकर काम कर सके. इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में जल बोर्ड की हर बड़ी फाइल मुख्यमंत्री के पास जाती थी, जिससे काम प्रभावित हुआ.

विपक्ष पर आरोप और पानी संकट का मुद्दा

प्रवेश वर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक अखबार में प्रकाशित सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2023 के बीच कई ग्राउंड वाटर सैंपल फेल पाए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को साफ पानी देने की बजाय ठेके खोलने पर ध्यान दिया गया.

उन्होंने यह भी कहा कि आज विपक्ष के नेता खुद पानी की समस्या को लेकर उनसे समाधान की मांग कर रहे हैं. जब उनसे पूछा जाता है कि पिछले 11 साल में क्या किया गया, तो वे कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला.

पानी सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की योजना

प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में रोजाना लगभग 1200 MGD पानी की जरूरत है, जबकि करीब 1000 MGD पानी ही उपलब्ध हो पाता है. इसमें से लगभग 875 MGD नहरों से और बाकी ट्यूबवेल के जरिए आता है, जबकि पानी का नुकसान भी काफी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि सरकार 35 नए एसटीपी प्लांट लगा रही है और अगले दो साल में ये तैयार हो जाएंगे. इसके अलावा 1799 कॉलोनियों में 100 प्रतिशत सीवर कनेक्शन देकर सभी को एसटीपी से जोड़ा जाएगा, ताकि हर घर तक साफ पानी पहुंच सके.

बोरवेल और विकास कार्यों पर सख्ती

प्रवेश वर्मा ने कहा कि अवैध बोरवेल लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि घरेलू बोरवेल के लिए उचित अनुमति दी जाएगी. उन्होंने दावा किया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 12 सालों से काम नहीं हुआ था, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद वहां तेजी से विकास कार्य शुरू हुए हैं.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पानी की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है और धन की कोई कमी नहीं है. दिल्ली सरकार हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.