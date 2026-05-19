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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi: पंखा रोड-डाबरी के बीच बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, सफर होगा सुपरफास्ट

Delhi: पंखा रोड-डाबरी के बीच बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, सफर होगा सुपरफास्ट

Delhi News In Hindi: पश्चिमी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए पंखा रोड और डाबरी फ्लाईओवर के बीच 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी तेज, 3 बड़ी रेड लाइटें खत्म होंगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 May 2026 12:14 PM (IST)
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पश्चिमी दिल्ली में रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझने वाले लाखों लोगों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है. पंखा रोड फ्लाईओवर और डाबरी फ्लाईओवर के बीच नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है. करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के बनने के बाद जनकपुरी, द्वारका और दिल्ली कैंट से कनॉट प्लेस तक का सफर पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगा.

सरकार की योजना के मुताबिक दोनों फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए 6 लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. इस परियोजना को लेकर जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.

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हाल ही में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को इस काम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. माना जा रहा है कि परियोजना को मंजूरी मिलते ही निर्माण प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी.

3 ट्रैफिक सिग्नल खत्म होने से मिलेगा बड़ा फायदा

इस नए कॉरिडोर के शुरू होने के बाद पंखा रोड और डाबरी फ्लाईओवर के बीच पड़ने वाली तीन प्रमुख लालबत्तियां हट जाएंगी. अभी इस छोटे से हिस्से में वाहन चालकों को लगातार रुकना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक दबाव कई गुना बढ़ जाता है. नई व्यवस्था लागू होने पर वाहनों की आवाजाही बिना रुकावट के हो सकेगी और यात्रा समय में भी उल्लेखनीय कमी आएगी.

बता दें कि पंखा रोड पश्चिमी दिल्ली के सबसे व्यस्त मार्गों में गिना जाता है. यह सड़क सिर्फ स्थानीय आवागमन का रास्ता नहीं बल्कि द्वारका, जनकपुरी, दिल्ली कैंट और आईजीआई एयरपोर्ट को नई दिल्ली से जोड़ने वाला अहम कॉरिडोर है.

रोजाना हजारों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं. खासकर ऑफिस टाइम में यहां वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और कई बार लोगों को कुछ सौ मीटर की दूरी तय करने में 15 से 30 मिनट तक लग जाते हैं.

400 मीटर में 3 सिग्नल बनते हैं जाम की वजह

पंखा रोड फ्लाईओवर से डाबरी की ओर बढ़ने पर करीब 400 मीटर के भीतर तीन बड़े ट्रैफिक सिग्नल पड़ते हैं. पहला सिग्नल डी ब्लॉक के पास, दूसरा अग्रवाल स्वीट्स के सामने और तीसरा डेसू कॉलोनी इलाके में है.

भारी ट्रैफिक दबाव के कारण यही हिस्सा सबसे ज्यादा जाम प्रभावित माना जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पीक ऑवर में यहां वाहन कई-कई मिनट तक रेंगते रहते हैं.

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लंबे समय से उठ रही थी समाधान की मांग

द्वारका क्षेत्र के विधायक प्रदुम्न राजपूत ने बताया कि इलाके के लोग लंबे समय से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार के सामने यह मुद्दा लगातार उठाया गया, जिसके बाद अब पंखा रोड और डाबड़ी को जोड़ने वाले इस महत्वाकांक्षी 6 लेन के एलिवेटेड कारिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने की सहमति मिल गई है. उनका दावा है कि नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद पश्चिमी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

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Published at : 19 May 2026 12:14 PM (IST)
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