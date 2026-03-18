दिल्ली के पालम इलाके के राम मार्केट में बुधवार को एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते पूरी चार मंजिला रिहायशी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. इस भयावह हादसे में पहले 6 मौत की खबर आई लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग अभी भी घायल हैं. दमकल कर्मी अभी भी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

इमारत में रखे कॉस्मेटिक केमिकल ने किया आग में घी काम

जांच में सामने आया कि इमारत में कॉस्मेटिक सामान के लिए ज्वलनशील केमिकल रखे हुए थे. आग लगने के बाद इन केमिकल की वजह से आग और तेजी से भड़की और काले जहरीले धुएं का गुबार बन गया जो पूरी इमारत में फैल गया. इस जहरीले धुएं ने ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों की जान पर भारी पड़ा.

सिर्फ एक सीढ़ी का रास्ता था, इसीलिए बढ़ी मौतों की संख्या

मौतों की संख्या अधिक होने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि इमारत में ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी का रास्ता था और इसके अलावा कोई दूसरा Exit नहीं था. जब दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग भड़की और जहरीला धुआं फैला तो वहां फंसे लोग नीचे की तरफ नहीं आ सके. सीढ़ी का रास्ता धुएं और आग से बंद हो जाने की वजह से लोग वहीं फंसे रहे और यही कारण रहा कि इतनी बड़ी संख्या में जानें गईं.

शुरुआत में दमकल की हाइड्रोलिक मशीन नहीं की काम

चश्मदीदों ने बताया कि शुरुआत में दमकल विभाग की हाइड्रोलिक मशीन काम नहीं कर रही थी जिसकी वजह से बचाव अभियान देर से शुरू हो सका. इस देरी ने हादसे को और भी भयावह बना दिया. आग लगने की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू हुआ. मौके पर कुल 25 दमकल गाड़ियां तैनात की गईं. काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया.

शॉर्ट सर्किट की आशंका

आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र को खाली कराया और यातायात को नियंत्रित किया. आग के कारणों का पता लगाने के लिए मामला दर्ज कर जांच टीम गठित की गई है. इमारत की सुरक्षा व्यवस्था और आग से बचाव के इंतजामों की भी जांच की जाएगी.