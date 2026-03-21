Delhi News: पालम अग्निकांड पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी और AAP पर साधा निशाना

दिल्ली के पालम गांव में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जहां इलाके में शोक का माहौल है. वहीं राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी और आप दोनों पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें संवेदनहीन और जिम्मेदारी से बचने वाला बताया है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है कि पालम गांव में आग से प्रभावित परिवारों को राहत और सहानुभूति देने के बजाय बीजेपी और आप के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन मासूम बच्चे भी शामिल थे.

दमकल की देरी और खराब उपकरणों पर उठाए सवाल

उन्होंने आरोप लगाया कि आग लगने के बाद दमकल विभाग के मौके पर पहुंचने में देरी हुई और हाइड्रोलिक लिफ्ट की खराबी के कारण राहत कार्य प्रभावित हुआ. यादव ने कहा कि जिम्मेदारी लेने के बजाय बीजेपी सरकार बहाने बना रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार ने भी वर्षों तक विभाग को मजबूत नहीं किया.

11 साल की लापरवाही ने खोखला किया फायर सिस्टम

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली फायर ब्रिगेड में कर्मचारियों और उपकरणों की कमी के लिए पिछले 11 वर्षों की सरकारें जिम्मेदार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 के बाद से भर्ती नहीं होने के कारण विभाग पूरी तरह कमजोर हो गया है, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है.

उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले एक साल में सिर्फ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नजर नहीं आता. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित परियोजनाओं का भी असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है.

गैस संकट के बीच बंद हुई अटल कैंटीन

यादव ने रसोई गैस की कमी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार भले ही कमी से इनकार कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि अटल कैंटीन जैसी योजनाओं को बंद करना पड़ा. उन्होंने कहा कि यह गरीबों के लिए बड़ा झटका है, जो सस्ती दरों पर भोजन पर निर्भर थे.

अग्नि सुरक्षा में लापरवाही से बढ़े हादसे

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निगम में भ्रष्टाचार के चलते बिना उचित अग्नि सुरक्षा उपायों के इमारतों को संचालन की अनुमति दी गई. इसके कारण पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े अग्निकांड हुए, जहां दमकल विभाग समय पर पहुंचने में असफल रहा.

देवेंद्र यादव ने मई 2022 के मुंडका अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस हादसे में करीब 40 लोगों की मौत हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के आदेश तो दिए गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ.

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जलभराव और करंट से मौतों पर भी घेरा

उन्होंने कहा कि 2024 के मानसून में जलभराव और करंट लगने से 43 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस समय भी सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली. यादव ने आरोप लगाया कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या भाजपा, दोनों ही जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर विफल रही हैं.

उन्होंने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार इस साल 1 जनवरी से 15 मार्च तक 2,716 फायर कॉल दर्ज की गई हैं और रोजाना औसतन 36 कॉल आ रही हैं. इस साल अब तक 13 लोगों की मौत और 111 लोग घायल हुए हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है.

जिम्मेदारी तय करने की यादव ने उठाई मांग

यादव ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार इस अग्निकांड से खुद को अलग नहीं कर सकती. पिछले एक साल में कई आग की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने उनसे कोई सबक नहीं लिया. लोगों की जान जाने के बाद सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. उन्होंने मांग की कि दिल्ली में हो रही ऐसी घटनाओं की जवाबदेही तय हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

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