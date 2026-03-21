हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: पालम अग्निकांड पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी और AAP पर साधा निशाना

Delhi News: पालम अग्निकांड पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी और AAP पर साधा निशाना

Delhi News in Hindi: पालम अग्निकांड पर कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर लापरवाही के आरोप लगाए. कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने फायर सिस्टम सुधार और जवाबदेही की मांग की है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के पालम गांव में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जहां इलाके में शोक का माहौल है. वहीं राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी और आप दोनों पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें संवेदनहीन और जिम्मेदारी से बचने वाला बताया है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है कि पालम गांव में आग से प्रभावित परिवारों को राहत और सहानुभूति देने के बजाय बीजेपी और आप के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन मासूम बच्चे भी शामिल थे.

दमकल की देरी और खराब उपकरणों पर उठाए सवाल

उन्होंने आरोप लगाया कि आग लगने के बाद दमकल विभाग के मौके पर पहुंचने में देरी हुई और हाइड्रोलिक लिफ्ट की खराबी के कारण राहत कार्य प्रभावित हुआ. यादव ने कहा कि जिम्मेदारी लेने के बजाय बीजेपी सरकार बहाने बना रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार ने भी वर्षों तक विभाग को मजबूत नहीं किया.

11 साल की लापरवाही ने खोखला किया फायर सिस्टम

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली फायर ब्रिगेड में कर्मचारियों और उपकरणों की कमी के लिए पिछले 11 वर्षों की सरकारें जिम्मेदार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 के बाद से भर्ती नहीं होने के कारण विभाग पूरी तरह कमजोर हो गया है, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है.

उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले एक साल में सिर्फ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नजर नहीं आता. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित परियोजनाओं का भी असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है.

गैस संकट के बीच बंद हुई अटल कैंटीन

यादव ने रसोई गैस की कमी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार भले ही कमी से इनकार कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि अटल कैंटीन जैसी योजनाओं को बंद करना पड़ा. उन्होंने कहा कि यह गरीबों के लिए बड़ा झटका है, जो सस्ती दरों पर भोजन पर निर्भर थे.

अग्नि सुरक्षा में लापरवाही से बढ़े हादसे

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निगम में भ्रष्टाचार के चलते बिना उचित अग्नि सुरक्षा उपायों के इमारतों को संचालन की अनुमति दी गई. इसके कारण पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े अग्निकांड हुए, जहां दमकल विभाग समय पर पहुंचने में असफल रहा.

देवेंद्र यादव ने मई 2022 के मुंडका अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस हादसे में करीब 40 लोगों की मौत हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के आदेश तो दिए गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ.

ये भी पढ़िए- '1 साल से खाली पद, कब होगी नियुक्ति', अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्तियों पर दिल्ली HC की केंद्र को फटकार

जलभराव और करंट से मौतों पर भी घेरा

उन्होंने कहा कि 2024 के मानसून में जलभराव और करंट लगने से 43 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस समय भी सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली. यादव ने आरोप लगाया कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या भाजपा, दोनों ही जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर विफल रही हैं.

उन्होंने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार इस साल 1 जनवरी से 15 मार्च तक 2,716 फायर कॉल दर्ज की गई हैं और रोजाना औसतन 36 कॉल आ रही हैं. इस साल अब तक 13 लोगों की मौत और 111 लोग घायल हुए हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है.

जिम्मेदारी तय करने की यादव ने उठाई मांग

यादव ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार इस अग्निकांड से खुद को अलग नहीं कर सकती. पिछले एक साल में कई आग की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने उनसे कोई सबक नहीं लिया. लोगों की जान जाने के बाद सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. उन्होंने मांग की कि दिल्ली में हो रही ऐसी घटनाओं की जवाबदेही तय हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़िए- दिल्ली-NCR में बेमौसम बारिश का असर, गर्मी से राहत, किसानों की फसल को भारी नुकसान

Published at : 21 Mar 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Crime Delhi News Congress Police BJP AAP Palam Fire Incident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: पालम अग्निकांड पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी और AAP पर साधा निशाना
दिल्ली: पालम अग्निकांड पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी और AAP पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बेमौसम बारिश का असर, गर्मी से राहत, किसानों की फसल को भारी नुकसान
दिल्ली-NCR में बेमौसम बारिश का असर, गर्मी से राहत, किसानों की फसल को भारी नुकसान
दिल्ली NCR
Delhi News: पुलिस की बड़ी लापरवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, आरोपी की अग्रिम जमानत की खारिज
पुलिस की बड़ी लापरवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, आरोपी की अग्रिम जमानत की खारिज
दिल्ली NCR
उत्तम नगर में पुलिस का कड़ा पहरा, ईद से पहले फ्लैग मार्च, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती
उत्तम नगर में पुलिस का कड़ा पहरा, ईद से पहले फ्लैग मार्च, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-इजरायल से जंग के बीच ईरान का बड़ा दांव, 4000KM दूर डिएगो गार्सिया पर दागीं मिसाइलें, हैरान रह गई दुनिया!
जंग के बीच ईरान का बड़ा दांव, 4000KM दूर डिएगो गार्सिया पर दागीं मिसाइलें, हैरान रह गई दुनिया!
पंजाब
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
Exclusive: पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
क्रिकेट
बांग्लादेश में नया बवाल, चुनावों को लेकर सरकार और BCB आमने-सामने, ICC को भी घसीटा
बांग्लादेश में नया बवाल, चुनावों को लेकर सरकार और BCB आमने-सामने, ICC को भी घसीटा
इंडिया
भारत भी बनाएगा छठी पीढ़ी का फाइटर जेट, इन देशों के साथ मिलाया हाथ, चीन और पाकिस्तान की बढ़ जाएगी धुकधुकी!
भारत भी बनाएगा छठी पीढ़ी का फाइटर जेट, इन देशों के साथ मिलाया हाथ, पाकिस्तान की बढ़ेगी धुकधुकी!
ट्रेंडिंग
47 लाख का पैकेज ठुकराकर वायरल हो गया टेक्नीशियन, बोला-'अभी इस रोल के लिए तैयार नहीं हूं'
47 लाख का पैकेज ठुकराकर वायरल हो गया टेक्नीशियन, बोला-'अभी इस रोल के लिए तैयार नहीं हूं'
हेल्थ
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget