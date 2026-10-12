ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च से पहले दिल्ली में हाईअलर्ट, 30 हजार जवान तैनात

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सोमवार (12 अक्टूबर) को दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. लगातार तीसरे दिन राजधानी हाई अलर्ट पर रही. पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 30 हजार से ज्यादा जवानों को अलग-अलग जगहों पर तैनात किया गया है. विपक्षी दलों ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने का ऐलान किया है.

विपक्ष के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए दिल्ली के 6 मेट्रो स्टेशन शाम 4 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और दूसरे संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है.

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दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, सीमाओं पर आने-जाने वाले वाहनों की जांच तेज कर दी गई है. इसके अलावा होटलों, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं में भी लोगों के पहचान पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

120 से ज्यादा कंपनियां सुरक्षा में तैनात

प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 120 से ज्यादा कंपनियां दिल्ली पुलिस की मदद कर रही हैं. नई दिल्ली जिले को 20 जोन में बांटा गया है.

संयुक्त पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त स्तर के अधिकारी मौके पर हालात पर नजर रख रहे हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि प्रदर्शनकारियों को जुटाने से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.

CEC के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन

विपक्षी दलों ने 11 अक्टूबर को ऐलान किया था कि वे 'वोट चोरी' के खिलाफ और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे. इससे पहले सप्ताहांत में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं समेत हजारों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था.

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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन एक अखबार की उस रिपोर्ट के कुछ दिन बाद हो रहा है, जिसमें चुनाव आयोग के भीतर मतभेद होने का दावा किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत कुछ मुद्दों पर पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी. हालांकि, इन दावों को रिपोर्ट के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए.