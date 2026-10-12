Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च से पहले दिल्ली में हाईअलर्ट, 30 हजार जवान तैनात

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च से पहले दिल्ली में हाईअलर्ट, 30 हजार जवान तैनात

दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के मार्च को देखते हुए 30 हजार से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर 6 मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे.

Written By : पंकज यादव, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 12 Oct 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सोमवार (12 अक्टूबर) को दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. लगातार तीसरे दिन राजधानी हाई अलर्ट पर रही. पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 30 हजार से ज्यादा जवानों को अलग-अलग जगहों पर तैनात किया गया है. विपक्षी दलों ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने का ऐलान किया है.

विपक्ष के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए दिल्ली के 6 मेट्रो स्टेशन शाम 4 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और दूसरे संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
'अब पूरे देश को...' जंतर-मंतर पर फैसले के बाद दीपके, रांका, सौरव की आई प्रतिक्रिया
'अब पूरे देश को...' जंतर-मंतर पर फैसले के बाद दीपके, रांका, सौरव की आई प्रतिक्रिया
दिल्ली NCR
श्रद्धा हत्याकांड में विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही, साकेत कोर्ट का आदेश
श्रद्धा हत्याकांड में विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही, साकेत कोर्ट का आदेश
दिल्ली NCR
संजय सिंह का PM मोदी और मोहन भागवत पर हमला, जनता से की यह अपील
संजय सिंह का PM मोदी और मोहन भागवत पर हमला, जनता से की यह अपील
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर नहीं, अब रामलीला-बुराड़ी और CBD में होंगे प्रोटेस्ट, जानें संसद से कितनी दूर
जंतर-मंतर नहीं, अब रामलीला-बुराड़ी और CBD में होंगे प्रोटेस्ट, जानें संसद से कितनी दूर

'अब पूरे देश को...' जंतर-मंतर पर फैसले के बाद दीपके, रांका, सौरव की आई प्रतिक्रिया

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, सीमाओं पर आने-जाने वाले वाहनों की जांच तेज कर दी गई है. इसके अलावा होटलों, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं में भी लोगों के पहचान पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

120 से ज्यादा कंपनियां सुरक्षा में तैनात

प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 120 से ज्यादा कंपनियां दिल्ली पुलिस की मदद कर रही हैं. नई दिल्ली जिले को 20 जोन में बांटा गया है.

संयुक्त पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त स्तर के अधिकारी मौके पर हालात पर नजर रख रहे हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि प्रदर्शनकारियों को जुटाने से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.

CEC के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन

विपक्षी दलों ने 11 अक्टूबर को ऐलान किया था कि वे 'वोट चोरी' के खिलाफ और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे. इससे पहले सप्ताहांत में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं समेत हजारों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था.

श्रद्धा हत्याकांड में विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही, साकेत कोर्ट का आदेश

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन एक अखबार की उस रिपोर्ट के कुछ दिन बाद हो रहा है, जिसमें चुनाव आयोग के भीतर मतभेद होने का दावा किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत कुछ मुद्दों पर पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी. हालांकि, इन दावों को रिपोर्ट के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Delhi Protest Gyanesh Kumar DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'अब पूरे देश को...' जंतर-मंतर पर फैसले के बाद दीपके, रांका, सौरव की आई प्रतिक्रिया
'अब पूरे देश को...' जंतर-मंतर पर फैसले के बाद दीपके, रांका, सौरव की आई प्रतिक्रिया
दिल्ली NCR
श्रद्धा हत्याकांड में विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही, साकेत कोर्ट का आदेश
श्रद्धा हत्याकांड में विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही, साकेत कोर्ट का आदेश
दिल्ली NCR
संजय सिंह का PM मोदी और मोहन भागवत पर हमला, जनता से की यह अपील
संजय सिंह का PM मोदी और मोहन भागवत पर हमला, जनता से की यह अपील
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर नहीं, अब रामलीला-बुराड़ी और CBD में होंगे प्रोटेस्ट, जानें संसद से कितनी दूर
जंतर-मंतर नहीं, अब रामलीला-बुराड़ी और CBD में होंगे प्रोटेस्ट, जानें संसद से कितनी दूर
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब केवल टैंक आना बाकी...', जंतर-मंतर पर सशस्त्र बल की तैनाती पर बोले अखिलेश
'अब केवल टैंक आना बाकी...', जंतर-मंतर पर सशस्त्र बल की तैनाती पर बोले अखिलेश
इंडिया
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज ने 2000 सिक्स लगाकर बनाया टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत पीछे-पीछे
वेस्टइंडीज ने 2000 सिक्स लगाकर बनाया टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत पीछे-पीछे
बॉलीवुड
दिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन, निभा चुकी हैं नाना पाटेकर की मां का रोल
दिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन, निभा चुकी हैं नाना पाटेकर की मां का रोल
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
बिहार
जंतर-मंतर वाले आदेश पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'मोदी सरकार…'
जंतर-मंतर वाले आदेश पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'मोदी सरकार…'
एग्रीकल्चर
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget