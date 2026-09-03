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दिल्ली में कारोबार शुरू करना होगा आसान, एक पोर्टल से मिलेंगी सभी मंजूरियां

सिंगल विंडो सिस्टम में भवन योजना की मंजूरी, अग्निशमन संबंधी अनुमति, पानी और सीवर कनेक्शन के साथ बिजली कनेक्शन जैसी सेवाओं को शामिल किया जाएगा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 03 Sep 2026 11:14 AM (IST)
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दिल्ली में कारोबार शुरू करने और उसे चलाने के लिए अब अलग-अलग सरकारी विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म करने की तैयारी है. दिल्ली सरकार ने कारोबारियों के लिए मंजूरी, पंजीकरण, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र समेत जरूरी सरकारी सेवाओं को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसके साथ ही पंजीकरण के बाद सामान्य परिस्थितियों में तीन साल तक नियमित निरीक्षण से भी राहत देने का प्रस्ताव है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ‘दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी गई. अब इस प्रस्तावित कानून को स्वीकृति के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा. सरकार का कहना है कि इसका मकसद कारोबारियों और सरकारी तंत्र के बीच संबंधों को नियंत्रण और संदेह के बजाय भरोसे और सुविधा पर आधारित करना है.

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एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरी प्रक्रिया

नई व्यवस्था लागू होने के बाद उद्यमियों को अलग-अलग विभागों में जाकर आवेदन करने या एक ही दस्तावेज बार-बार जमा करने की परेशानी कम होगी. सभी जरूरी औपचारिकताओं के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जाएगा, जहां निर्धारित समय सीमा के भीतर विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी. इससे कारोबार शुरू करने में लगने वाला समय कम करने का प्रयास किया जाएगा.

पंजीकरण के बाद तीन साल तक नियमित जांच नहीं

प्रस्तावित व्यवस्था का एक अहम पहलू निरीक्षण से जुड़ा है. किसी उद्यम के पंजीकरण के बाद सामान्य परिस्थितियों में तीन वर्षों तक नियमित निरीक्षण नहीं किया जाएगा. हालांकि, गंभीर प्रकृति की शिकायत सामने आने पर संबंधित संस्थान का निरीक्षण किया जा सकेगा. सरकार का दावा है कि इससे उद्योगों और कारोबारियों को अनावश्यक जांच-पड़ताल से राहत मिलेगी.

डीएसआइआईडीसी होगी पूरी व्यवस्था की नोडल एजेंसी

सिंगल विंडो सिस्टम में भवन योजना की मंजूरी, अग्निशमन संबंधी अनुमति, पानी और सीवर कनेक्शन के साथ बिजली कनेक्शन जैसी सेवाओं को शामिल किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी डीएसआइआईडीसी को दी जाएगी.

डीएसआइआईडीसी आवेदन प्राप्त होने से लेकर अंतिम मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया के लिए एकमात्र जवाबदेह नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी. इसके जरिए संबंधित सरकारी विभागों और नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा.

समय पर फैसला नहीं तो मिल सकती है ‘डीम्ड अप्रूवल’

प्रस्तावित बिल में ‘डीम्ड अप्रूवल’ का प्रावधान भी रखा गया है. इसके तहत यदि किसी सक्षम प्राधिकारी ने तय समय सीमा के भीतर आवेदन पर फैसला नहीं लिया, तो संबंधित मंजूरी, पंजीकरण या एनओसी को स्वतः स्वीकृत माना जा सकेगा. इसके अलावा अग्नि सुरक्षा, भवन योजना की मंजूरी, प्रदूषण से संबंधित अनुमति और लो-टेंशन बिजली कनेक्शन जैसी कुछ प्रक्रियाओं को स्वयं घोषणा के आधार पर पूरा करने की व्यवस्था प्रस्तावित है.

बिल के तहत जिन उद्यमों का पहले से वस्तु एवं सेवा कर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम या श्रम संहिताओं के तहत पंजीकरण हो चुका है, उन्हें अलग से व्यापार, स्वास्थ्य-व्यापार, खान-पान गृह अथवा दुकान एवं प्रतिष्ठान से संबंधित पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.

सरकार के पास मौजूद दस्तावेज फिर से नहीं मांग सकेंगे विभाग

प्रस्तावित कानून में दस्तावेजों को लेकर भी कारोबारियों को राहत देने की बात कही गई है. यदि किसी आवेदक की कोई जानकारी या दस्तावेज पहले से दिल्ली सरकार के किसी विभाग के पास उपलब्ध है, तो उसे दोबारा वही दस्तावेज या जानकारी देने के लिए नहीं कहा जाएगा.

नेगेटिव लिस्ट से तय होगी कारोबार की आजादी

कारोबार करने की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए बिल में नेगेटिव लिस्ट आधारित व्यवस्था अपनाने का प्रस्ताव है. इसके तहत किसी उद्यम को किसी भी स्थान पर किसी भी तरह की गतिविधि करने की अनुमति होगी, जब तक वह गतिविधि बिल की अनुसूची-2 में शामिल न हो.

अनुसूची-2 में अधिक जोखिम वाली गतिविधियों को नकारात्मक सूची में रखा जाएगा. यानी कारोबार पर सामान्य रूप से रोक लगाने के बजाय केवल अधिक जोखिम वाली गतिविधियों को अलग श्रेणी में रखकर नियमन करने की व्यवस्था प्रस्तावित है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS
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