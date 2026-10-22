दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाला पुराना RTR फ्लाईओवर बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली में IGI एयरपोर्ट से वसंत विहार की तरफ जाने वाले Old RTR (पुराना राव तुला राम) फ्लाईओवर पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. यह निर्णय फ्लाइओवर पर दो जगहों पर आई दरारों के मिलने के बाद लिया गया. इन दरारों की मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग (PWD) शुरू कर दिया गया है.

फिलहाल वाहनों को पास की सर्विस रोड से निकाला जा रहा है. इस वजह से इस मार्ग पर ट्रैफिक के जाम होने या फिर स्लो रहने की संभावना है. जिसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को इसके अनुसार यात्रा की योजना बना कर अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है.

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TRAFFIC ADVISORY The carriageway of the Old RTR Flyover from IGI Airport towards Vasant Vihar is temporarily closed due to cracks detected at two locations. Repair work is underway by PWD and traffic is being diverted onto the adjoining service road. Commuters are advised to use alternative routes, plan their journeys in advance, allow extra travel time and follow traffic personnel’s directions. The flyover is expected to reopen by Monday morning, 26.10.2026, subject to completion of repairs and safety clearance. GENERAL INSTRUCTIONS •Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion. •For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 21, 2026

सर्विस रोड से गुजर रहे वाहन, जाम की आशंका

अधिकारियों के मुताबिक, मरम्मत पूरी होने और सुरक्षा मंजूरी मिलने पर Old RTR फ्लाईओवर को सोमवार सुबह, 26 अक्टूबर तक दोबारा खोले जाने की उम्मीद है. फ्लाईओवर पर दो जगह दरारें सामने आने के बाद मरम्मत कार्य जारी है. फिलहाल IGI एयरपोर्ट से वसंत विहार की दिशा में जाने वाला कैरिजवे बंद रखा गया है. इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा. यात्रा पहले से तय करने और अतिरिक्त समय लेकर चलना बेहतर होगा.

मरम्मत और सुरक्षा जांच के बाद ही खुलेगा फ्लाईओवर

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की है. लोगों को सलाह दी गई है कि वो डायवर्जन के संकेतों और मौके पर दिए जा रहे निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ें. यात्रा के दौरान ताजा ट्रैफिक अपडेट और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.

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