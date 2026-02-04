ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा: CBI बोली- आगे जांच की जरूरत नहीं, पीड़ित पिता ने उठाए सवाल

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में जुलाई 2024 में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की मौत के मामले में सीबीआई ने साफ कहा है कि अब किसी और जांच की जरूरत नहीं है. सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि मामले से जुड़ा हर सबूत जुटाया जा चुका है और सभी पहलुओं से जांच पूरी कर ली गई है. यह जवाब मृतक नेविन डाल्विन के पिता डाल्विन सुरेश की ओर से दायर उस याचिका पर दिया गया है, जिसमें आगे जांच की मांग की गई थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील अभिजीत आनंद ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने निष्पक्ष और पूरी जांच नहीं की और कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया. उनका कहना है कि जांच अधिकारी ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सभी कोणों से मामले की पड़ताल नहीं की. सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, कानून के मुताबिक और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की गई है. एजेंसी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी, एमसीडी या फायर सर्विस के अधिकारियों के साथ कोई मिलीभगत नहीं की गई है.

आपराधिक जिम्मेदारी की जांच पूरी

राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में जिन विभागीय लापरवाहियों की बात है, वे जरूरी नहीं कि आपराधिक लापरवाही साबित हों. आपराधिक जिम्मेदारी के हर पहलू की जांच की जा चुकी है. सीबीआई ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी के करोल बाग जोन के डिप्टी कमिश्नर और संबंधित इंजीनियरों की भूमिका की भी गहन जांच की गई है. जांच में यह भी सामने आया कि ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में पहले से जलभराव की समस्या रहती थी और कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चलाया जा रहा था, जिसे चार्जशीट में शामिल किया गया है.

बड़े अधिकारियों को बचाने का आरोप

हालांकि कोर्ट में पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इमारत की ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा थी और कुछ बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की है. दरअसल 2 अगस्त 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए पूरी और व्यापक जांच के निर्देश दिए थे और शुरुआती पुलिस जांच पर कड़ी टिप्पणी भी की थी. मामला अभी भी विवादित बना हुआ है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं.