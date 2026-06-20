दिल्ली: रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर हिंसक झड़प, युवक की पीट-पीटकर हत्या, तमाशा देखते रहे लोग

राजधानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा एक बेहद दुखद मामला सामने आया है. ट्रेन में सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई. घटना के बाद रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी रेलवे के मुताबिक, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन थाना (PS ODRS) को शाहदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर हुई हिंसक मारपीट की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की.

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प्रारंभिक जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी पंकज धामा योगा एक्सप्रेस में सीट को लेकर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान कुछ सहयात्रियों के साथ उनका विवाद हो गया.

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सहयात्रियों ने पंकज के साथ जमकर मारपीट की. उन्हें मुक्कों और लातों से बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

मारपीट में घायल पंकज धामा को तुरंत उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में उनका एमएलसी नंबर 1645/12/26 दर्ज किया गया है.

रेलवे पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 3(5) के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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RPF जवान ने कराया था बीच-बचाव

जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक कांस्टेबल ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की थी. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना से जुड़ी अन्य जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.