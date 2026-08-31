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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRओखला, भलस्वा, गाजीपुर में 100 एकड़ जमीन रिकवर, 2.16 करोड़ टन कचरा प्रोसेस

ओखला, भलस्वा, गाजीपुर में 100 एकड़ जमीन रिकवर, 2.16 करोड़ टन कचरा प्रोसेस

दिल्ली के तीन बड़े कूड़े के पहाड़ जैसे ओखला, भलस्वा और गाजीपुर के पहाड़ों को कम करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इन्हें हटाने का वादा किया था और इसे पूरा कर रही है.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 31 Aug 2026 02:52 PM (IST)
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दिल्ली के तीन बड़े कूड़े के पहाड़… ओखला, भलस्वा और गाजीपुर. सालों से ये दिल्ली के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे, लेकिन अब इन कूड़े के पहाड़ों को कम करने की दिशा में बड़ा काम होने का दावा दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है.

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, ओखला में करीब 70 लाख मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस कर 35 एकड़ जमीन रिक्लेम की गई है. वहीं भलस्वा में करीब 1 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन कचरे का प्रसंस्करण हुआ और 45 एकड़ जमीन को दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया गया. जबकि गाजीपुर में करीब 44 लाख मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस कर 20 एकड़ जमीन रिक्लेम की गई है. दिल्ली में वर्षों से लोगों के सामने कूड़े के पहाड़ एक बड़ी समस्या बने हुए थे. हमारी सरकार ने इन्हें हटाने का वादा किया था और इसे पूरा करने के लिए वैज्ञानिक रोडमैप और टाइम-बाउंड कार्यप्रणाली के साथ काम किया है.

कूड़े के पहाड़ों को हटाने का असर सिर्फ जमीन की रिकवरी तक नहीं

सरकार का कहना है कि कूड़े के पहाड़ों को हटाने का असर सिर्फ जमीन की रिकवरी तक सीमित नहीं है. इन लैंडफिल साइट्स के आसपास रहने वाली आबादी को प्रदूषण और कचरे से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार का दावा है कि लैंडफिल साइट्स के आसपास के इलाकों में पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में भी इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है.

खास बात ये है कि कचरे की प्रोसेसिंग के बाद निकलने वाले इनर्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, गाजीपुर में इससे निकलने वाले इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल लो-लाइन एरिया की फिलिंग और सड़कों के नीचे बेस तैयार करने में किया गया है. यानी कचरे के निस्तारण के साथ-साथ प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाली सामग्री को भी उपयोग में लाने की कोशिश की जा रही है.

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दिल्ली में चार नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने की तैयारी पूरी

हमारा मॉडल केवल मौजूदा समस्या का समाधान करना नहीं है. भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए भी पहले से तैयारी की जा रही है. लेकिन चुनौती सिर्फ पुराने कूड़े के पहाड़ों को हटाने की नहीं है. दिल्ली में हर दिन बड़ी मात्रा में नया कचरा पैदा होता है. ऐसे में सरकार की नजर अब वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने पर है.

सरकार के मुताबिक, दिल्ली में चार नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. इनके तैयार होने के बाद रोजाना पैदा होने वाले कचरे को उसी गति से प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है, ताकि नया कचरा जमा होकर भविष्य में नए लैंडफिल का रूप न ले.

करीब 2.16 करोड़ मीट्रिक टन कचरे की प्रोसेसिंग

दिल्ली के तीन बड़े लैंडफिल साइट्स पर कचरे के पहाड़ों को कम करने की कोशिश अब जमीन पर दिखाई देने लगी है. सरकार के मुताबिक, करीब 2.16 करोड़ मीट्रिक टन कचरे की प्रोसेसिंग और 100 एकड़ जमीन की रिकवरी इस दिशा में बड़ा कदम है. हालांकि, असली चुनौती इस जमीन को दोबारा उपयोग में लाने के साथ-साथ दिल्ली में रोज पैदा होने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से लगातार निस्तारण सुनिश्चित करना

दिल्ली सरकार का लक्ष्य साफ है पुराने कूड़े के पहाड़ों को हटाना और भविष्य में नए पहाड़ बनने से रोकना.अब देखना होगा कि नई प्रोसेसिंग क्षमता और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स के जरिए दिल्ली के कचरा प्रबंधन की तस्वीर कितनी बदलती है.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 31 Aug 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Delhi Government DELHI NEWS
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