NEET विवाद के बीच छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार को राहत, NSUI देगी 11 लाख की मदद

देशभर में सुर्खियों में रहे नीट पेपर लीक मामले के बीच राजस्थान के झुंझुनूं जिले के गुढ़ा गौड़जी, उदयपुरवाटी निवासी दिवंगत प्रदीप मेघवाल के परिवार को अब राहत मिलने जा रही है. आर्थिक तंगी और परीक्षा व्यवस्था में सामने आई गड़बड़ियों के कारण गहरे सदमे में पहुंचे इस परिवार की मदद के लिए एनएसयूआई आगे आई है. छात्र संगठन ने परिवार को 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. यह राशि 26 मई 2026 को परिवार को सौंपी जाएगी.

बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था 11 लाख का कर्ज

जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रदीप मेघवाल के परिवार से मिलने पहुंचे थे, तब परिजनों ने अपनी आर्थिक परेशानी साझा की थी. परिवार ने बताया कि प्रदीप को डॉक्टर बनाने के सपने के लिए उन्होंने 11 लाख रुपये का कर्ज लिया था.

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घर की कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद परिवार ने बेटे की पढ़ाई और नीट की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी. उन्हें उम्मीद थी कि प्रदीप डॉक्टर बनकर परिवार की हालत बदल देगा, लेकिन हालात ने सब कुछ बदल दिया.

परीक्षा गड़बड़ियों से परेशान था प्रदीप

परिजनों के अनुसार प्रदीप नीट परीक्षा में सामने आई पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से काफी परेशान था. परीक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था.

इसी तनाव के बीच उसने आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठा लिया. इस घटना के बाद पूरे देश में छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है.

NSUI कार्यकर्ताओं ने जुटाई सहायता राशि

प्रदीप के परिवार पर चढ़े कर्ज और आर्थिक संकट को देखते हुए एनएसयूआई ने मदद का फैसला किया. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में देशभर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 11 लाख रुपये की सहायता राशि जुटाई है.

संगठन का कहना है कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि पूरे छात्र समुदाय की ओर से परिवार के प्रति संवेदना और समर्थन का प्रतीक है.

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ 26 मई 2026 को खुद प्रदीप मेघवाल के घर पहुंचेंगे और परिवार को यह सहायता राशि सौंपेंगे. संगठन का कहना है कि परिवार इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में समाज और छात्र संगठनों का साथ उनके लिए जरूरी है.

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विनोद जाखड़ ने कहा कि प्रदीप मेघवाल की मौत केवल एक छात्र की मौत नहीं है, बल्कि यह मौजूदा परीक्षा व्यवस्था की विफलता का दर्दनाक उदाहरण है. उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार ने बेटे के भविष्य के लिए कर्ज लिया, लेकिन परीक्षा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं ने उनका सपना तोड़ दिया.

उन्होंने कहा कि एनएसयूआई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी. संगठन ने सरकार से मांग की है कि नीट पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई है.