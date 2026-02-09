दिल्ली प्रदूषण को लेकर NSUI का प्रदर्शन, हेल्थ इमरजेंसी की मांग, सरकार पर साधा निशाना

दिल्ली में लगातार गंभीर होती वायु गुणवत्ता को लेकर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने आज राजधानी में बड़ा प्रदर्शन किया. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में सरकार से तुरंत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने जहरीली हवा को छात्रों और आम जनता के स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा बताया.

प्रदर्शन के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने राजधानी की बिगड़ती हवा पर गहरी चिंता जताई. संगठन का कहना है कि प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा को पार कर चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर छात्रों, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है. इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है.

पुलिस बल की तैनाती की गई

NSUI के अनुसार, प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन उसे रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई. संगठन ने सवाल उठाया कि जब लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, तब सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के बजाय विरोध की आवाज दबाने में क्यों जुटी है. NSUI ने इसे जन स्वास्थ्य के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया.

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग

प्रदर्शन के दौरान NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट बन चुका है. उन्होंने कहा कि छात्र रोजाना जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. वरुण चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोकने के बजाय बीजेपी सरकार को तुरंत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

NSUI ने दोहराया कि जब तक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्णायक और तत्काल कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उसका लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा. संगठन ने कहा कि छात्रों और आम जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर दबाव बनाना जारी रहेगा.