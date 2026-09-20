DUSU चुनावों में हार पर विनोद जाखड़ ने कहा- आत्ममंथन कर करेंगे सुधार

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद NSUI ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि संगठन ने छात्रों से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखते हुए पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा. उन्होंने कहा कि NSUI ने साधारण परिवारों से आने वाले छात्रों को उम्मीदवार बनाया और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को चुनाव अभियान का आधार बनाया. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं.

DUSU के अंतिम परिणामों में ABVP ने चार में से तीन पदों पर जीत हासिल की है. यश डबास ने अध्यक्ष पद पर 24,576 वोट हासिल कर NSUI के विजय शंकर मीणा को हराया, जिन्हें 22,523 वोट मिले. सचिव पद पर ABVP की रिया छावड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह विजयी रहे. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीत हासिल की है.

'हार के बावजूद काम रहेगा जारी'

अध्यक्ष पद के नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए विनोद जाखड़ ने कहा कि NSUI बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव हारी है. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम संगठन के लिए समीक्षा का अवसर हैं, लेकिन हार के बावजूद छात्रों से किए गए वादों और उनके मुद्दों को लेकर NSUI का काम जारी रहेगा.

चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल

जाखड़ ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में उतरें और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाए, तो निष्पक्ष लोकतांत्रिक मुकाबले को लेकर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने दावा किया कि कई कॉलेजों में धांधली हुई और NSUI को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि NSUI की लड़ाई केवल ABVP के उम्मीदवारों से नहीं थी, बल्कि उनके अनुसार संगठन को प्रशासन और सत्ताधारी ताकतों का भी सामना करना पड़ा. वहीं, नतीजों के दौरान एक वीडियो जारी कर जाखड़ ने DU प्रशासन पर धांधली कर ABVP को जीताने के आरोप भी लगाए थे.

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हार की करेंगे समीक्षा

जाखड़ ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद NSUI अपनी संगठनात्मक कमियों की समीक्षा करेगी और जहां सुधार की जरूरत है, वहां बदलाव किए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि NSUI आने वाले समय में नए संकल्प के साथ छात्रों के बीच काम करेगी. उनका कहना था कि चुनाव केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि छात्रों के मुद्दों पर लगातार काम करना भी संगठन की जिम्मेदारी है.