गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRNSUI ने दीपांशु और विशेष को अनदेखा कर की बड़ी गलती? दोनों ने चौंकाया

NSUI ने दीपांशु और विशेष को अनदेखा कर की बड़ी गलती? दोनों ने चौंकाया

DUSU चुनाव 2026 के नतीजों में निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन और समाजवादी छात्र सभा (SCS) के विशेष यादव का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. क्या NSUI ने इन्हें टिकट न देकर की बड़ी गलती?

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Sep 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजों में निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन और समाजवादी छात्र सभा (SCS) के विशेष यादव के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया है.  इन दोनों ने ही पहले NSUI से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था, लेकिन NSUI ने इन्हें अनदेखा कर दिया. दीपांशु और विशेष दोनों ने NSUI से अलग होकर चुनाव लड़ा और अपने प्रदर्शन ने सभी को हैरान किया है. विशेष यादव और दीपांशु को ऐसे जाने देना NSUI की 2 सबसे बड़ी गलती बनकर उभरी है. 

उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु 12310 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है. वहीं, संयुक्त सचिव पद पर समाजवादी छात्र सभा (SCS) के विशेष यादव भी 6297 वोटों के साथ सबसे आगे हैं और उनकी जीत भी लगभग तय है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
DUSU Election Results Live: डूसू में ABVP को बड़ा झटका! 12वें राउंड में NSUI 2 पदों पर आगे, 1 पर दीपांशु
Live: डूसू में ABVP को बड़ा झटका! 12वें राउंड में NSUI 2 पदों पर आगे, 1 पर दीपांशु
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: अब तक 8 राउंड की गिनती पूरी, यश, विजय, दीपांशु, विशेष, किसको कितने वोट मिले?
DUSU चुनाव: अब तक 8 राउंड की गिनती पूरी, यश, विजय, दीपांशु, विशेष, किसको कितने वोट मिले?
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव में जीत की ओर दीपांशु शौकीन, कहा- आसान नहीं था, लेकिन...
DUSU चुनाव में जीत की ओर दीपांशु शौकीन, कहा- आसान नहीं था, लेकिन...
दिल्ली NCR
दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज, देखें पूरी लिस्ट

NSUI भारी पड़ा दीपांशु की अनदेखी

दीपांशु का प्रदर्शन इन चुनावों में सबसे शानदार है. वो पहले राउंड से ही भारी मतों से आगे चल रहे हैं. ऐसे में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि NSUI ने उन्हें टिकट न देकर बड़ी गलती की है. दरअसल, दीपांशु कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से जुड़े हुए थे और उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माने जा रहे थे, लेकिन जब घोषणा हुई तो उनता पत्ता काट दिया गया. उनकी जगह वीर चतरथ को टिकट दिया गया. यहां तक कि नामांकन से उनका नाम तक हटाने के लिए कहा गया, जिससे दीपांशु ने पार्टी से बगावत कर दी और मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर गए.

सत्य निकेतन हादसे के बाद उन्होंने जूते उतारकर छात्रों के साथ न्याय के लिए प्रदर्शन किया. इसके बाद छात्र राजनीति में उनके नाम की चर्चा और बढ़ गई. दीपांशु को जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है और वो उनका छात्र नेटवर्क भी काफी मजबूत बनता  गया. नतीजा ये हुआ कि आज वो उपाध्यक्ष पद पर बड़े अंतरों से जीत रहे हैं. 

दीपांशु ने व्यक्त किया आभार

जीत के बाद दीपांशु ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है. उन्होंने लिखा, 'दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का दिल से शुक्रिया. निर्दलीय होकर लड़ना आसान नहीं था, लेकिन आपने साबित कर दिया कि छात्र संगठनों से ऊपर छात्रों का भरोसा होता है. ये जीत मेरी नहीं, हर उस विद्यार्थी की है जो कैम्पस में असली मुद्दों की बात करना चाहता था. अब जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है। हर छात्र की आवाज बनूंगा.'

NSUI की दूसरी गलती विशेष यादव को टिकट न देना

विशेष यादव ने पहले NSUI से जुड़े हुए थे और छात्रसंघ चुनाव की तैयारी इसी संगठन के बैनर तले कर रहे थे. जब टिकट की बात आई तो उन्हें निराशा हाथ लगी. जानकारी के मुताबिक, विशेष यादव NSUI में अध्यक्ष पद के दावेदारों में शामिल थे, लेकिन गुटबाजी के चलते उनका टिकट काट दिया गया. उनकी जगह NSUI ने विजय शंकर मीना को दावेदार बना दिया. विशेष यादव इससे नाराज हो गए और फिर उन्होंने संगठन से किनारा कर लिया. इसके बाद वो  SCS से जुड़ गए और उसी के बैनर तले संयुक्त सचिव के लिए चुनाव लड़ा और अब वो जीत के करीब है. उन्होंने NSUI के उम्मीदवार गोपाल चौधरी को काफी पीछे छोड़ दिया है. 

DUSU Election Results Live: डूसू में ABVP को बड़ा झटका! 12वें राउंड में NSUI 2 पदों पर आगे, 1 पर दीपांशु

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
NUSI DUSU Election DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
DUSU Election Results Live: डूसू में ABVP को बड़ा झटका! 12वें राउंड में NSUI 2 पदों पर आगे, 1 पर दीपांशु
Live: डूसू में ABVP को बड़ा झटका! 12वें राउंड में NSUI 2 पदों पर आगे, 1 पर दीपांशु
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: अब तक 8 राउंड की गिनती पूरी, यश, विजय, दीपांशु, विशेष, किसको कितने वोट मिले?
DUSU चुनाव: अब तक 8 राउंड की गिनती पूरी, यश, विजय, दीपांशु, विशेष, किसको कितने वोट मिले?
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव में जीत की ओर दीपांशु शौकीन, कहा- आसान नहीं था, लेकिन...
DUSU चुनाव में जीत की ओर दीपांशु शौकीन, कहा- आसान नहीं था, लेकिन...
दिल्ली NCR
दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज, देखें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
इंडिया
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
क्रिकेट
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
इंडिया
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
Home Tips
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
टेक्नोलॉजी
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget