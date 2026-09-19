NSUI ने दीपांशु और विशेष को अनदेखा कर की बड़ी गलती? दोनों ने चौंकाया
DUSU चुनाव 2026 के नतीजों में निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन और समाजवादी छात्र सभा (SCS) के विशेष यादव का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. क्या NSUI ने इन्हें टिकट न देकर की बड़ी गलती?
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजों में निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन और समाजवादी छात्र सभा (SCS) के विशेष यादव के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया है. इन दोनों ने ही पहले NSUI से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था, लेकिन NSUI ने इन्हें अनदेखा कर दिया. दीपांशु और विशेष दोनों ने NSUI से अलग होकर चुनाव लड़ा और अपने प्रदर्शन ने सभी को हैरान किया है. विशेष यादव और दीपांशु को ऐसे जाने देना NSUI की 2 सबसे बड़ी गलती बनकर उभरी है.
उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु 12310 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है. वहीं, संयुक्त सचिव पद पर समाजवादी छात्र सभा (SCS) के विशेष यादव भी 6297 वोटों के साथ सबसे आगे हैं और उनकी जीत भी लगभग तय है.
NSUI भारी पड़ा दीपांशु की अनदेखी
दीपांशु का प्रदर्शन इन चुनावों में सबसे शानदार है. वो पहले राउंड से ही भारी मतों से आगे चल रहे हैं. ऐसे में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि NSUI ने उन्हें टिकट न देकर बड़ी गलती की है. दरअसल, दीपांशु कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से जुड़े हुए थे और उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माने जा रहे थे, लेकिन जब घोषणा हुई तो उनता पत्ता काट दिया गया. उनकी जगह वीर चतरथ को टिकट दिया गया. यहां तक कि नामांकन से उनका नाम तक हटाने के लिए कहा गया, जिससे दीपांशु ने पार्टी से बगावत कर दी और मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर गए.
सत्य निकेतन हादसे के बाद उन्होंने जूते उतारकर छात्रों के साथ न्याय के लिए प्रदर्शन किया. इसके बाद छात्र राजनीति में उनके नाम की चर्चा और बढ़ गई. दीपांशु को जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है और वो उनका छात्र नेटवर्क भी काफी मजबूत बनता गया. नतीजा ये हुआ कि आज वो उपाध्यक्ष पद पर बड़े अंतरों से जीत रहे हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का दिल से शुक्रिया।— Deepanshu Shokeen (@DeepanshuS_001) September 19, 2026
निर्दलीय होकर लड़ना आसान नहीं था, लेकिन आपने साबित कर दिया कि छात्र संगठनों से ऊपर छात्रों का भरोसा होता है।❤️
ये जीत मेरी नहीं, हर उस विद्यार्थी की है जो कैम्पस में असली मुद्दों की बात करना चाहता था।
अब जिम्मेदारी और बड़ी हो… pic.twitter.com/jvdkpZCBe1
दीपांशु ने व्यक्त किया आभार
जीत के बाद दीपांशु ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है. उन्होंने लिखा, 'दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का दिल से शुक्रिया. निर्दलीय होकर लड़ना आसान नहीं था, लेकिन आपने साबित कर दिया कि छात्र संगठनों से ऊपर छात्रों का भरोसा होता है. ये जीत मेरी नहीं, हर उस विद्यार्थी की है जो कैम्पस में असली मुद्दों की बात करना चाहता था. अब जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है। हर छात्र की आवाज बनूंगा.'
NSUI की दूसरी गलती विशेष यादव को टिकट न देना
विशेष यादव ने पहले NSUI से जुड़े हुए थे और छात्रसंघ चुनाव की तैयारी इसी संगठन के बैनर तले कर रहे थे. जब टिकट की बात आई तो उन्हें निराशा हाथ लगी. जानकारी के मुताबिक, विशेष यादव NSUI में अध्यक्ष पद के दावेदारों में शामिल थे, लेकिन गुटबाजी के चलते उनका टिकट काट दिया गया. उनकी जगह NSUI ने विजय शंकर मीना को दावेदार बना दिया. विशेष यादव इससे नाराज हो गए और फिर उन्होंने संगठन से किनारा कर लिया. इसके बाद वो SCS से जुड़ गए और उसी के बैनर तले संयुक्त सचिव के लिए चुनाव लड़ा और अब वो जीत के करीब है. उन्होंने NSUI के उम्मीदवार गोपाल चौधरी को काफी पीछे छोड़ दिया है.
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