DUSU में NSUI की हार पर बैठक, कन्हैया कुमार, विनोद जाखड़ से क्या बोले राहुल गांधी?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की बुरी हार के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक की.

दिल्ली स्थित 10 जनपथ में 28 सितंबर, सोमवार को हुई बैठक में एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार, एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ मौजूद थे.

विस्तृत रूप से हुई चर्चा- सूत्र

सूत्रों के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय नतीजे को लेकर राहुल गांधी से विस्तृत रूप से चर्चा हुई है. राहुल गांधी ने बैठक में कहा है कि आरएसएस ने शिक्षण संस्थानों पर कब्जा किया हुआ है इस मुद्दे पर लड़ना होगा.

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उन्होंने दोनों नेताओं से कहा कि छात्रों के मुद्दों को जमीन तक पहुंचाना होगा. विश्वविद्यालय लेवल तक उठाकर छात्रों को जागरूक करना होगा.

19 सितंबर को आए परिणामों में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2026 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चार में से तीन पदों पर जीत दर्ज की थी. एबीवीपी के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन विजयी हुए. दूसरी तरफ, कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई कोई पद नहीं जीत सकी.