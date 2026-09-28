Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU में NSUI की हार पर बैठक, कन्हैया कुमार, विनोद जाखड़ से क्या बोले राहुल गांधी?

DUSU में NSUI की हार पर बैठक, कन्हैया कुमार, विनोद जाखड़ से क्या बोले राहुल गांधी?

NSUI की डूसू चुनावों में हुई हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रभारी कन्हैया कुमार और अध्यक्ष विनोद जाखड़ के साथ बैठक की है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 28 Sep 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की बुरी हार के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक की.

दिल्ली स्थित 10 जनपथ में 28 सितंबर, सोमवार को हुई बैठक में एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार, एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ मौजूद थे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
प्रवेश वर्मा के 'थप्पड़ कांड' पर JDU का बड़ा बयान, 'यह सब चीजें जो…'
प्रवेश वर्मा के 'थप्पड़ कांड' पर JDU का बड़ा बयान, 'यह सब चीजें जो…'
दिल्ली NCR
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली NCR
प्रवेश वर्मा ने जिसे मारा थप्पड़, उसपर पहले ही दर्ज है FIR, जानें मामला
प्रवेश वर्मा ने जिसे मारा थप्पड़, उसपर पहले ही दर्ज है FIR, जानें मामला
दिल्ली NCR
बृजभूषण सिंह की बढ़ेगी मुश्किल? महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली कोर्ट ने भेजा नोटिस
बृजभूषण सिंह की बढ़ेगी मुश्किल? महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली कोर्ट ने भेजा नोटिस

विस्तृत रूप से हुई चर्चा- सूत्र

सूत्रों के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय नतीजे को लेकर राहुल गांधी से विस्तृत रूप से चर्चा हुई है. राहुल गांधी ने बैठक में कहा है कि आरएसएस ने शिक्षण संस्थानों पर कब्जा किया हुआ है इस मुद्दे पर लड़ना होगा.

दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक

उन्होंने दोनों नेताओं से कहा कि छात्रों के मुद्दों को जमीन तक पहुंचाना होगा. विश्वविद्यालय लेवल तक उठाकर छात्रों को जागरूक करना होगा.

19 सितंबर को आए परिणामों में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2026 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चार में से तीन पदों पर जीत दर्ज की थी. एबीवीपी के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन विजयी हुए. दूसरी तरफ, कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई कोई पद नहीं जीत सकी.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi DELHI NEWS Nsui DELHI POLITICS Dusu 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
प्रवेश वर्मा के 'थप्पड़ कांड' पर JDU का बड़ा बयान, 'यह सब चीजें जो…'
प्रवेश वर्मा के 'थप्पड़ कांड' पर JDU का बड़ा बयान, 'यह सब चीजें जो…'
दिल्ली NCR
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली NCR
प्रवेश वर्मा ने जिसे मारा थप्पड़, उसपर पहले ही दर्ज है FIR, जानें मामला
प्रवेश वर्मा ने जिसे मारा थप्पड़, उसपर पहले ही दर्ज है FIR, जानें मामला
दिल्ली NCR
बृजभूषण सिंह की बढ़ेगी मुश्किल? महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली कोर्ट ने भेजा नोटिस
बृजभूषण सिंह की बढ़ेगी मुश्किल? महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली कोर्ट ने भेजा नोटिस
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
इंडिया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
क्रिकेट
वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? क्रिस गेल दूसरे नंबर पर
वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? क्रिस गेल दूसरे नंबर पर
बॉलीवुड
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या? पोस्टर्स में सिगरेट पीते एक्टर्स पर भड़के फिल्म मेकर
इंडिया
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
दिल्ली NCR
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
नौकरी
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget