नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में एक युवती की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मृतका की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पति की भी हो चुकी है हत्या

बताया जा रहा है कि रचना यादव के पति की भी कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. उस केस में रचना लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रही थीं. उन्होंने निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज बुलंद की थी. पति के हत्याकांड में अब तक सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके थे.

फरार बदमाशों पर शक

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पति की हत्या के मामले में कुछ बदमाश अभी भी फरार चल रहे थे. अब रचना यादव की हत्या के पीछे उसी पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं यह हत्या गवाही या दबाव बनाने के लिए तो नहीं की गई.

बेटी ने लगाया गंभीर आरोप

मृतका की बेटी ने रोते हुए बताया, “मेरे पापा का केस अब गवाही के दौर में आ गया था. मेरी मम्मी उस केस में गवाह थीं. पापा के केस में कुल 6 कातिल थे, जिनमें से एक सरगना भलस्वा का रहने वाला था, जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था और फरार चल रहा था. हमें शक है कि उन्हीं लोगों ने मुखबिरी कर मेरी मम्मी को मार दिया.”

घटना की सूचना मिलते ही शालीमार बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल इस हत्याकांड ने एक बार फिर राजधानी की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.