इंस्टाग्राम कमेंट से भड़का खूनी खेल, बेटी की शादी से पहले पिता की चाकू मारकर हत्या, पढ़ें पूरा मामला

इंस्टाग्राम कमेंट से भड़का खूनी खेल, बेटी की शादी से पहले पिता की चाकू मारकर हत्या, पढ़ें पूरा मामला

Delhi Crime News: इंस्टाग्राम पर की गई एक टिप्पणी ने नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार में हिंसक रूप ले लिया. बेटी के रिसेप्शन से पहले पिता की चाकू मारकर हत्या से परिवार सदमे में है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में लोग बेधड़क सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और कई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखते हैं. लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी एक व्यक्ति की हत्या का कारण बन गई. 

मामला है नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार इलाके का जहां शादी की खुशियों में डूबे एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब इंस्टाग्राम स्टोरी पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक पिता की जान चली गई.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, मोतिया खान इलाके में रहने वाली युवती ने 18 फरवरी को कृष्णा नामक युवक से कोर्ट मैरिज की थी. 23 फरवरी को होने वाले रिसेप्शन की तैयारियां चल रही थीं. इसी बीच 20 फरवरी की रात करीब 8:45 बजे शादी से जुड़ी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिश्तेदारी में लगने वाली युवती ने कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. टिप्पणी में युवती के “भागकर शादी करने” का तंज कसा गया था.

इस टिप्पणी को लेकर दोनों पक्षों में फोन पर बहस हुई. आरोप है कि बातचीत के दौरान गाली-गलौज हुई और एक पक्ष ने दूसरे को सबक सिखाने की धमकी दी. मामला शांत कराने के उद्देश्य से मृतक सतीश अपनी पत्नी और बेटी के साथ आरोपी पक्ष के घर पहुंचे. वहां से लौटते समय गली में उन्हें रोक लिया गया.

अस्पताल पहुंचे तब तक हो चुकी थी देर

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने सतीश के साथ मारपीट की. इसी दौरान एक आरोपी ने चाकू निकालकर सतीश के सीने में वार कर दिया. घायल अवस्था में उन्हें तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक की पत्नी को भी हमले में चोटें आई हैं.

घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तीनों आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया है. एक आरोपी को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला से, जबकि अन्य दो को गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र से पकड़ा गया.

आरोपी गिरफ्तार, हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद

पुलिस के अनुसार, पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी अमन ने पुलिस टीम को हथियार छिपाने के स्थान तक पहुंचाया और उसकी सूचना पर अपराध में इस्तेमाल किया गया बटन से चलने वाला एक चाकू बरामद किया गया. हथियार को जब्त कर सील कर प्रक्रिया के अनुसार अपने कब्जे में ले लिया गया है. सभी आरोपियों को कानूनी प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में पेश किया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी ही विवाद की मुख्य वजह बनी. मामले में हत्या का केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बढ़ते विवादों और उनके गंभीर परिणामों को लेकर चिंता खड़ी कर दी है. शादी की खुशियां मनाने वाला परिवार अब गहरे सदमे में है.

Input By : आसिफ बॉबी
Published at : 24 Feb 2026 12:13 PM (IST)
और पढ़ें
Embed widget