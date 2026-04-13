Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नोएडा फेज 2 में निजी कंपनी के श्रमिकों का प्रदर्शन

वेतन वृद्धि और ओवरटाइम भुगतान को लेकर हुआ बवाल

चिल्ला बॉर्डर पर जाम, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

यातायात प्रभावित, यात्रियों को DND या NH 24 का प्रयोग करने की सलाह

उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर के नोएडा फेज 2 में एक निजी कंपनी के श्रमिकों द्वारा सैलरी बढ़ाने और ओवर टाइम के उचित पेमेंट की मांग पर प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कुछ इलाकों में भीषण जाम लग गया है. जाम और बवाल के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा- निजी फैक्ट्रियों के मजदूरों के चल रहे आंदोलन के कारण नोएडा में ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है. उन्होंने चिल्ला बॉर्डर (दिल्ली) से आने वाली नोएडा लिंक रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है. चिल्ला बॉर्डर से नोएडा की ओर ट्रैफ़िक की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है.

नोएडा में बवाल के बाद कई रास्ते डायवर्ट, चिल्ला बॉर्डर, सेक्टर 62, 84, फेज 2 में जानें ट्रैफिक का हाल

कोंडली ब्रिज का करें इस्तेमाल - दिल्ली पुलिस

एडवाइजरी में कहा गया कि आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएँ और नोएडा जाने के लिए DND का इस्तेमाल करें. जो लोग नोएडा जाना चाहते हैं, वे सराय काले खाँ से DND का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर NH 24 - कोंडली ब्रिज का इस्तेमाल करके नोएडा मोड़ से नोएडा में प्रवेश कर सकते हैं.

वहीं ट्रैफिक में फंसे लोगों का कहना है कि लंबे समय से जाम में फंसे है. कोई पता नही है कब निकल पाएंगे. इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि हम श्रमिकों के साथ हैं. सरकार श्रमिकों के साथ खिलवाड़ कर रही है.

इन सबके बीच नोएडा में सेक्टर–62 फॉर्टिस हॉस्पिटल मार्ग पर धरना प्रदर्शन के कारण यातायात पुलिस द्वारा सेक्टर–59 मेट्रो के नीचे यातायात डायवर्जन कर संचालन कराया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि चिल्ला बॉर्डर की और जाने वाले यातायात को चरखा गोलचक्कर से यातायात का डायवर्ट किया गया है.