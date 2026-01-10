नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) का आधिकारिक 2026 कैलेंडर के दो पेज पर इसके टॉप अधिकारियों की तस्वीरें लगाई गईं हैं. NMRC में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों की जॉइंट ओनरशिप है. अपनी मेट्रो ट्रेनों की फोटो के अलावा, NMRC के कैलेंडर में अप्रैल महीने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश एम. की दो तस्वीरें हैं, जो नोएडा अथॉरिटी के CEO (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) भी हैं. हालांकि एमडी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये तस्वीरें बिना उनकी मर्जी के लगाई गई हैं.

2005 बैच के IAS अधिकारी लोकेश एम. का जन्मदिन 3 अप्रैल को है. एक तस्वीर में अधिकारी सितार बजाते हुए दिख रहे हैं और दूसरी में एक इवेंट को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं.

कैलेंडर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद की भी तस्वीरें

जुलाई महीने के कैलेंडर में NMRC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नोएडा अथॉरिटी में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर महेंद्र प्रसाद की दो तस्वीरें हैं. 2014 बैच के इस IAS ऑफिसर का जन्मदिन 5 जुलाई को होता है. पहली तस्वीर में प्रसाद एक कॉरिडोर में चलते हुए दिख रहे हैं और दूसरी में एक इवेंट को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं.

एमडी लोकेश एम ने क्या कहा?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कैलेंडर में अधिकारियों की तस्वीरें लगाने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर, लोकेश एम ने कहा, ''उनकी तस्वीरें उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल की गई थीं. जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी तस्वीर कैलेंडर में छपी है, हमने संबंधित अधिकारियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया.'' उन्होंने बताया कि यह फोटो तब ली गई थी जब उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्टेज पर वंदे मातरम बजाया था. वह जुलाई 2023 से नोएडा अथॉरिटी के CEO और NMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इससे पहले वह कानपुर के डिविजनल कमिश्नर थे.

एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद क्या बोले?

वहीं, जब इस बारे में पूछने पर महेंद्र प्रसाद ने कहा, ''कैलेंडर में कुछ भी पर्सनल, कुछ भी कमर्शियल नहीं है. यह सब सरकारी हित में है, पर्सनल नहीं. ऐसा नहीं है कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की फोटो छापी हो जिसके पास कोई ऑफिशियल पद न हो." सूत्रों के मुताबिक यह कैलेंडर, सरकारी एजेंसियों और निगमों द्वारा जारी किए गए अन्य सालाना कैलेंडर के साथ, इस हफ्ते केंद्र सरकार के ऑफिसों में बांटा गया.