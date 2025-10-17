हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों में जमकर चले लात-घूंसे, रेलवे ने ठोका जुर्माना

दिल्ली: निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों में जमकर चले लात-घूंसे, रेलवे ने ठोका जुर्माना

Delhi News: दोनों कर्मचारी निजामुद्दीन से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में कैटरिंग वगैरह का काम करते हैं. इस मामले पर रेलवे ने कार्रवाई करते हुए फूड कंपनी पर जुर्माना ठोका है.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 17 Oct 2025 09:40 PM (IST)
दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वंदे भारत ट्रेन में तैनात कैटरिंग कर्मचारियों के बीच झड़प हुई है. जिसके बाद जमकर चले लात-घूंसे भी चले हैं. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर डस्टबिन, बेल्ट और मुक्कों से हमला किया है. 

इस मामले पर रेलवे ने सख्त एक्शन लेते हुए फूड कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है. रेलवे ने लाइसेंसी कंपनी एक्सप्रेस फूड सर्विसेज पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा कंपनी को ठेका निरस्त करने हेतु नोटिस भी दे दिया गया है.

ट्रेन में कैटरिंग का काम करते हैं कर्मचारी

बता दें, यह घटना बीते गुरुवार (16 अक्टूबर) की सुबह की है. जब निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना होने वाली थी. इस बीच दो कर्मचारियों के बीच मारपीट शुरू हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर बेल्ट, मुक्कों और डस्टबिन से हमला कर रहे हैं. 

जानकारी के मुताबिक दोनों कर्मचारी निजामुद्दीन से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में कैटरिंग का काम करते हैं. इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि अभी तक दोनों पक्षों में से किसी की भी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है.

इसलिए मामले में FIR भी अभी नहीं दर्ज हुई है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हाथापाई में शामिल चारों पैंट्री कार असिस्टेंट को आरपीएफ ने हिरासत में ले लिया है. Express Food Services नाम की कंपनी के तहत ये चारों निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत ट्रेन में पैंट्री कार असिस्टेंट का काम करते थे.

रेलवे ने लिया त्वरित एक्शन

किसी बात को लेकर दो कर्मचारियों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया. इस मामले पर रेलवे ने लाइसेंसी कंपनी एक्सप्रेस फूड सर्विसेज पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कंपनी को ठेका निरस्त करने हेतु नोटिस भी दे दिया गया है.  

वहीं इस मामले में शामिल चारों पैंट्री कार असिस्टेंट का आईडी कार्ड जब्त करके RPF की ओर से डिटेन किया गया है. रेलवे के मुताबिक सुसंगत धाराओं के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. फिलहाल इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

क्या था पूरा मामला?

GRP के मुताबिक झगड़े की शुरुआत पानी की बोतल रखने के विवाद से शुरू हुई थी. निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत जैसे ही निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफार्म पर लगी वैसे ही ट्रेन के ऊपर पानी की बोतल रखने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया. दो पैंट्री कार असिस्टेंट इस बात को लेकर झगड़ गए कि पहले पानी की बोतल उनके कोच में रखी जाएगी तो दूसरे ने कहा कि, पानी की बोतल पहले मेरे कोच में रखी जाएगी.

बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ा कि वहां मौजूद दूसरे वेंडर भी इस झगड़े में शामिल हो गए. रेलवे के मुताबिक घटना की जांच अभी की जा रही है. और चार वेंडरों के अलावा बाकी जो पैंट्री कार असिस्टेंट वहां मौजूद थे उनकी इस झगड़े में भूमिका की भी जांच की जा रही है. वहीं इस मामले में कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया जा सकता है.

Published at : 17 Oct 2025 09:40 PM (IST)
Nizamuddin Railway Station DELHI NEWS
