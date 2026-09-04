'राहुल गांधी भी हमको जेल से छुड़वाए हैं', स्वतंत्र भारद्वाज अब अपने ही बयान का उड़ा रहा मजाक

निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमला करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज ने अब अपने ही बयान का मजाक उड़ा दिया है. उसने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम उसने मजे में लिए थे.

समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में स्वतंत्र ने कहा कि जैसे कि किसी भी नेता का नाम ले लीजिए. हम तो अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कई बार हमको जेल से आके छुड़ाए हैं. चंद्रशेखर रावण भी छुड़ाए हैं. अगर सरकेस्टिक वे में कोई किसी को चीज़ को समझ नहीं पाता है तो हम तो ये भी कह देंगे कि शाहरुख खान भी कई बार मेरे पास जेल में आके हमको बेल करवाया हुआ है. तो ये एक सरकाज्म है.

भारद्वाज ने कहा कि तो सरकाज्म को समझना चाहिए और जो कोट कर रहे थे उस चीजों को भी समझना चाहिए लोगों को और जाकर पूरा वीडियो देखना चाहिए कि हम क्या बोले थे. हम यह बोले थे कि चिराग पासवान, पीएण मोदी और कपिल मिश्रा सनातन के कार्य में हमको सपोर्ट करते हैं. निशू का कोई मैटर ही नहीं था.

क्या बीजेपी नेताओं से भी है रिश्ता?

यह पूछे जाने पर कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आपके संबंध है? भारद्वाज ने कहा- देखिए इन्फ्लुएंसर के तौर पर हम कई सारे प्रोग्राम में जाते हैं. कई सारे लोग ये भी डाल रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में भी जाता है और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाता है. तो बिल्कुल बीइंग अ इन्फ्लुएंसरर और सनातन के लिए हम काम करते हैं. मेरा सनातन छवि है और मेरा एक ही आइडियोलॉजी है कि हम रिवोल्यूशनरी को मानते नहीं है. हम खुद भी रिवोल्यूशनरी बनना चाहते हैं. क्रांतिकारी को आदर्श नहीं बनाते. क्रांतिकारी खुद ही बनना चाहते हैं. बस एक चीज़ होता है कि एक सपोर्ट है क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार है तो बिल्कुल अगर कोई आदमी हिंदुत्व का काम कर रहा है तो उन लोग का सपोर्ट तो बना रहेगा. वो एक तरीके से बस सपोर्ट है.