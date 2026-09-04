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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनिशु आजाद केस पर बोले CJP के सौरव दास, 'हमें फिर से सड़कों पर...'

निशु आजाद केस पर बोले CJP के सौरव दास, 'हमें फिर से सड़कों पर...'

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि अगर 72 घंटों में स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 04 Sep 2026 07:22 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिविस्ट निशु आजाद के पिता पर हमला करने वाला स्वतंत्र भारद्वाज कथित पुलिस कार्रवाई पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास का बड़ा बयान सामने आया है.

सौरव दास ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा,"हमें फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा. हम अपनी मांगें रखने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गए. हमारी मांगें साफ थीं. निशु के पिता संजय आजाद के सिर पर गंभीर चोट आई थी. हमने सवाल उठाया कि IPC की धारा 307 (हत्या की कोशिश) क्यों नहीं लगाई गई."

उन्होंने आगे कहा,"स्वतंत्र भारद्वाज ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में हत्या की कोशिश करने की बात कबूल की थी. हम धारा 308 (हत्या की कोशिश से जुड़ी धारा) को शामिल करने और SC/ST एक्ट (दलित परिवारों की सुरक्षा के लिए बना कड़ा कानून) लागू करने की मांग करने गए थे. हमने इन गुंडों की तुरंत गिरफ्तारी की भी मांग की." 

'72 घंटे में हो गिरफ्तारी'

दास ने बताया कि हमारे साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी वहां पहुंचे. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी कानूनी टीम भेजी और हमारे वकील भी हमारे साथ थे. हम सभी एडिशनल DCP से मिले और कहा कि देश की राजधानी में ऐसी बर्बरता बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है." उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन मिला कि गुंडे को 72 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जाएगी.

सौरव दास ने बताया, "निशु के पिता संजय आजाद से जुड़े मामलों के बारे में हमें भरोसा दिलाया गया कि धारा 307, 308 और 326 के साथ-साथ SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए जाएंगे और हमें आज शाम तक इसकी रिसिविंग भी मिल जाएगी.

'धमकियों को एफआईआर में किया जाए शामिल'

उन्होंने कहा कि हमने स्वतंत्र भारद्वाज और अन्य लोगों से निशु को मिल रही ऑनलाइन धमकियों (जिसमें उसकी जाति को निशाना बनाने वाली टिप्पणियां भी शामिल हैं) के बारे में भी शिकायत दर्ज कराई और मांग की कि इस शिकायत को FIR में बदला जाए, साथ ही POCSO और SC/ST एक्ट के प्रावधानों और संबंधित साइबर अपराध की धाराओं को भी जोड़ा जाए.

'गिरफ्तारी नहीं की तो देंगे धरना'

सीजेपी के प्रवक्ता ने आखिर में कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम तक ऐसा कर दिया जाएगा, तो हमें आज शाम तक दो FIR की कॉपी मिल जाएंगी और 72 घंटों के भीतर गिरफ्तारी पक्की है. अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं. आज का दिन बातचीत के लिए था, लेकिन कल हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना पड़ सकता है और इसके लिए सभी तैयार हैं.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Saurav Das Nishu Azad Swatantra Bhardwaj
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