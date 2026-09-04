'स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थक रेप की धमकी दे रहे', निशु आजाद ने दिल्ली पुलिस को बताया

स्वतंत्र भारद्वाज के वायरल पॉडकास्ट के बाद बवाल मच गया है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रोटेस्ट में छात्रा निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट करने और उन्हें गंभीर रूपसे घायल करने के कबूलनामे के बाद CJP सदस्य और कार्यकर्ताओं पुलिस से FIR की मांग करते हुए संसद मार्ग थाने पहुंचे थे. इस दौरान निशु आजाद ने दिल्ली पुलिस को जो बताया वह चिंताजनक है.

दरअसल, दिल्ली पुलिस से मिलने और उन्हें शिकायत सौंपने के बाद निशु आजाद ने बाहर आकर बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और 72 घंटों में स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे. पुलिस के इस आश्वासन पर निशु ने भरोसा जताया और कहा कि उन्हें अब उम्मीद है कि न्याय में और देरी नहीं होगी.

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'धमकियों के बाद कई हफ्तों तक स्कूल नहीं जा पाई'

छात्रा निशु आजाद ने बताया कि स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थक कई दिनों से उन्हें गालियां दे रहे हैं और रेप की धमकियां भेज रहे हैं. इन सभी के खिलाफ निशु ने FIR दर्ज कराई है. इस घटना ने मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचाया. निशु कई हफ्तों तक स्कूल भी नहीं जा पाईं क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि हर व्यक्ति उन्हें गलत नजर से देख रहा है.

निशु आजाद ने उम्मीद जताई है कि इस FIR के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें आगे और कोई तकलीफ न उठानी पड़े.

'दिल्ली पुलिस ने कैसे नहीं की स्वंतत्र भारद्वाज की पहचान'

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो FIR हुई थीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है कि लेकिन पुलिस का एफिडेविट पढ़ा होगा, उसमें कहा था 2800 से ज्यादा हिस्ट्रीशीटर CJP प्रोटेस्ट में शामिल थे उन्हें जेल में डालना है. हमने कहा आप जेल में डालिए... ये स्वतंत्र भरद्वाराज जैसे कई गुंडे जंतर मंतर पर आए थे. दिल्ली पुलिस ने उसकी पहचान कैसे नहीं की?

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