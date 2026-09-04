Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थक रेप की धमकी दे रहे', निशु आजाद ने दिल्ली पुलिस को बताया

'स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थक रेप की धमकी दे रहे', निशु आजाद ने दिल्ली पुलिस को बताया

निशु आजाद ने बताया है कि उन्हें स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थकों ने रेप और जान से मारने की धमकियां दी हैं. वह हफ्तों तक स्कूल नहीं जा पाई और उन्हें लगता था कि हर कोई उन्हें गलत नजर से देख रहा है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Sep 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

स्वतंत्र भारद्वाज के वायरल पॉडकास्ट के बाद बवाल मच गया है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रोटेस्ट में छात्रा निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट करने और उन्हें गंभीर रूपसे घायल करने के कबूलनामे के बाद CJP सदस्य और कार्यकर्ताओं पुलिस से FIR की मांग करते हुए संसद मार्ग थाने पहुंचे थे. इस दौरान निशु आजाद ने दिल्ली पुलिस को जो बताया वह चिंताजनक है.

दरअसल, दिल्ली पुलिस से मिलने और उन्हें शिकायत सौंपने के बाद निशु आजाद ने बाहर आकर बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और 72 घंटों में स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे. पुलिस के इस आश्वासन पर निशु ने भरोसा जताया और कहा कि उन्हें अब उम्मीद है कि न्याय में और देरी नहीं होगी.

स्वतंत्र भारद्वाज फंसा! निशु आजाद मामले में SC-ST एक्ट में दर्ज होगा मामला, लगेगी 307

'धमकियों के बाद कई हफ्तों तक स्कूल नहीं जा पाई'

छात्रा निशु आजाद ने बताया कि स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थक कई दिनों से उन्हें गालियां दे रहे हैं और रेप की धमकियां भेज रहे हैं. इन सभी के खिलाफ निशु ने FIR दर्ज कराई है. इस घटना ने मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचाया. निशु कई हफ्तों तक स्कूल भी नहीं जा पाईं क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि हर व्यक्ति उन्हें गलत नजर से देख रहा है. 

निशु आजाद ने उम्मीद जताई है कि इस FIR के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें आगे और कोई तकलीफ न उठानी पड़े.

'दिल्ली पुलिस ने कैसे नहीं की स्वंतत्र भारद्वाज की पहचान'

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो FIR हुई थीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है कि लेकिन पुलिस का एफिडेविट पढ़ा होगा, उसमें कहा था 2800 से ज्यादा हिस्ट्रीशीटर CJP प्रोटेस्ट में शामिल थे उन्हें जेल में डालना है. हमने कहा आप जेल में डालिए... ये स्वतंत्र भरद्वाराज जैसे कई गुंडे जंतर मंतर पर आए थे. दिल्ली पुलिस ने उसकी पहचान कैसे नहीं की? 

पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
Read More
Published at : 04 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE Nishu Azad Swatantra Bharadwaj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज फंसा! निशु आजाद मामले में SC-ST एक्ट में दर्ज होगा मामला, लगेगी 307
स्वतंत्र भारद्वाज फंसा! निशु आजाद मामले में SC-ST एक्ट में दर्ज होगा मामला, लगेगी 307
दिल्ली NCR
पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे
पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे
दिल्ली NCR
'राहुल गांधी भी हमको जेल से छुड़वाए हैं', स्वतंत्र भारद्वाज अब अपने ही बयान का उड़ा रहा मजाक
'राहुल गांधी भी हमको जेल से छुड़वाए हैं', स्वतंत्र भारद्वाज अब अपने ही बयान का उड़ा रहा मजाक
दिल्ली NCR
जन्माष्टमी पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, इन रास्तों पर जाने से बचें
जन्माष्टमी पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, इन रास्तों पर जाने से बचें
Advertisement

वीडियोज

Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वरा भास्कर के समर्थन में उतरे मौलाना साजिद रशीदी, बोले- 'उन्होंने बहुत अच्छी बात कही'
स्वरा भास्कर के समर्थन में उतरे मौलाना साजिद रशीदी, बोले- 'उन्होंने बहुत अच्छी बात कही'
दिल्ली NCR
पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे
पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे
विश्व
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
क्रिकेट
कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें
कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'
स्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'
एग्रीकल्चर
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget