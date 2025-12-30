हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRNew Year 2026: दिल्ली-नोएडा और गुरुग्राम में ट्रैफिक पाबंदियां! नए साल पर घर से निकलना है तो जान लें ये नियम

New Year 2026: दिल्ली-नोएडा और गुरुग्राम में ट्रैफिक पाबंदियां! नए साल पर घर से निकलना है तो जान लें ये नियम

Delhi: दिल्ली NCR में नए साल 2026 के जश्न को लेकर ट्रैफिक पाबंदियां व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी. कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, नोएडा और गुरुग्राम में रूट डायवर्जन, नो एंट्री से आवाजाही प्रभावित होगी.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में नए साल 2026 के जश्न को लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 31 दिसंबर 2025 की शाम से 1 जनवरी 2026 की सुबह तक प्रमुख इलाकों में पाबंदियां, रूट डायवर्जन और सख्त चेकिंग लागू रहेगी. 

लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के मद्देनजर दिल्ली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जिससे लोगों को नियंत्रित माहौल में जश्न मनाने के निर्देश दिए गए हैं. राजधानी दिल्ली और सटे एनसीआर से अक्सर नए साल के जश्न के दौरान कई हादसों के मामले सामने आते हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाए हैं.

दिल्ली में ट्रैफिक पाबंदियां और कनॉट प्लेस नो एंट्री

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार 31 दिसंबर की रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस में किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, RK आश्रम, चित्रगुप्त मार्ग, गोल मार्केट, GPO, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी फिरोजशाह रोड, जय सिंह रोड और विंडसर प्लेस पर वाहनों को रोक दिया जाएगा. 

चेम्सफोर्ड रोड से एंट्री भी बंद रहेगी. रिंग रोड, बहादुरशाह जफर मार्ग और पंचकुइयां रोड वैकल्पिक रूट रहेंगे. भैरों रोड, मथुरा रोड और मदर टेरेसा क्रिसेंट पर भी डायवर्जन लागू रहेगा. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ क्षेत्र में भीड़ बढ़ने पर C Hexagon, रफी मार्ग और मथुरा रोड के कुछ हिस्सों में अस्थायी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

नो एंट्री के चलते पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था 

कनॉट प्लेस में नो एंट्री के चलते पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. वाहन गोल डाकखाना, काली बाड़ी मार्ग, पंत मार्ग, भाई वीर सिंह मार्ग, रकाब गंज रोड, कोपर्निकस मार्ग, मिंटो रोड, पंचकुइयां रोड, केजी मार्ग और विंडसर प्लेस में पार्क किए जा सकेंगे. पार्किंग फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर होगी. 

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को साउथ दिल्ली से राम मनोहर लोहिया पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, रानी झांसी रोड या विंडसर प्लेस का उपयोग करने की सलाह दी गई है. दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, हालांकि राजीव चौक जैसे स्टेशनों पर भीड़ के कारण एग्जिट बंद हो सकती है. सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095, 011 25844444 और व्हाट्सएप 8750871493 जारी किए गए हैं.

नोएडा और गुरुग्राम में सख्ती और सुरक्षा इंतजाम

नोएडा में मॉल, सेक्टर-18 और पार्टी हॉटस्पॉट इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त चेकिंग होगी और भीड़ बढ़ने पर अस्थायी डायवर्जन लगाए जा सकते हैं. बॉर्डर एरिया पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त जांच के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है. वहीं गुरुग्राम में सेक्टर 29, साइबर हब, MG रोड और बाजारों में 5400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. तय पार्किंग स्थलों के अलावा सड़क किनारे पार्किंग पर टोइंग की कार्रवाई होगी. झारसा चौक से सेशन चौक तक पुराने ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स रोड जैसे इलाकों में डायवर्जन संभव है. 

दिल्ली NCR के सभी शहरों में शराब पीकर गाड़ी चलाने, स्टंट, ओवरस्पीडिंग और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी. 600 से अधिक नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट पुलिस निगरानी में रहेंगे, स्वाट टीम, QRT और PCR यूनिट फील्ड में तैनात रहेंगी, जबकि आबकारी विभाग नाबालिगों को शराब परोसने पर नजर रखेगा.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 30 Dec 2025 01:34 PM (IST)
Tags :
Happy New Year New Year Eve DELHI NEWS DELHI- NCR New Year 2026 Nav Varsh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
बिहार
बिहार चुनाव में जेल से कैदियों ने किया वोट? 178 वोटों से हारने वाले BJP प्रत्याशी का चौंकाने वाला दावा
बिहार चुनाव में जेल से कैदियों ने किया वोट? बीजेपी के हारे प्रत्याशी का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, कौन टॉप पर, देखिए सभी दस नाम
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, कौन टॉप पर, देखिए सभी दस नाम
Advertisement

वीडियोज

Angel Chakma Case: चकमा हत्या कांड पर SSP का बड़ा बयान, नस्लीय भेदभाव नहीं...| Breaking | ABP News
Gold Rally 2025: आम भारतीय बना दुनिया का सबसे बड़ा Gold Holder | Paisa Live
Dhurandhar 2 में ‘Bade Sahab’ की mystery, Naveen Kaushik aka Donga Bhai ने किया reveal
Delhi Fog: उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर जारी, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां | Pollution | AQI
UP News: जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जांच, पहुंची राजस्व विभाग की टीम... | Sambhal News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
बिहार
बिहार चुनाव में जेल से कैदियों ने किया वोट? 178 वोटों से हारने वाले BJP प्रत्याशी का चौंकाने वाला दावा
बिहार चुनाव में जेल से कैदियों ने किया वोट? बीजेपी के हारे प्रत्याशी का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, कौन टॉप पर, देखिए सभी दस नाम
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, कौन टॉप पर, देखिए सभी दस नाम
टेलीविजन
कपूर खानदान से 'अनुपमा' का है गहरा नाता, बचपन की ये तस्वीर हुई वायरल, रुपाली गांगुली ने सुनाया मजेदार किस्सा
कपूर खानदान से 'अनुपमा' का है गहरा नाता, बचपन की ये तस्वीर हुई वायरल
साउथ सिनेमा
65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज
65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज
हेल्थ
कमर से पैर तक रहता है दर्द, चलने-फिरने में आती है दिक्कत; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में
कमर से पैर तक रहता है दर्द, चलने-फिरने में आती है दिक्कत; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में
शिक्षा
Aviva Baig Education: प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई
प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget