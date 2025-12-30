हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: नए साल से पहले ये कैसी सुरक्षा? लाल किले के पास सिर्फ एक जवान तैनात! ग्राउंड पर ऐसे हैं हालात

Delhi News: लाल किले के पास दिल्ली पुलिस के जवान ना तो तैनात दिखे और न ही लाल किले में जाने को लेकर बने एंट्री पॉइंट पर भी कोई भी दिल्ली पुलिस का जवान या प्राइवेट गार्ड नहीं दिखा.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Dec 2025 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारी कर रही है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली में लाल किले की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के जवान नदारद मिले. 

लाल किले के पास दिल्ली पुलिस के जवान ना तो तैनात दिखे और न ही लाल किले में जाने को लेकर बने एंट्री पॉइंट पर भी कोई भी दिल्ली पुलिस का जवान या प्राइवेट गार्ड नहीं दिखा. हालांकि लोगों का यही कहना है कि दिल्ली में पहले सुरक्षा थी लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा देखने को नहीं मिल रही है. 

सुरक्षा में सिर्फ एक जवान!

वहीं जब हम इस पूरे मामले में लोगों में बातचीत कर रहे थे, तब लाल किले की सुरक्षा में तैनात एक जवान आकर कहने लगा कि वह अभी थोड़ी देर पहले ही वहां से हटा है लेकिन जब हमने उससे बात की सुरक्षा को लेकर तो उसने कहा कि अकेला ही हूं. ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली का सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्लेस और नए साल की इस भीड़ में दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात नहीं दिखे.

चांदनी चौक के पास भी एक जवान

वही दिल्ली के लाल किले से सटे चांदनी चौक में भी जब हमने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की तैयारी का जायजा लिया तो वहां भी दिल्ली पुलिस का कोई जवान तैनात नहीं दिखा. हालांकि लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस के जवान पहले ब्लास्ट के समय दिखते थे लेकिन अब दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर नहीं दिख रहे. ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर भले ही बड़े दावे कर रही हो लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है.

बता दें कि ये हालात इसलिए चिंताजनक हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. ऐसे में यहां सुरक्षा में ऐसी लापरवाही पर सवाल उठना लाजमी है.

Published at : 30 Dec 2025 04:30 PM (IST)
