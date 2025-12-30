हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: शाम 7 बजे के बाद इन इलाकों में होगी 'नो एंट्री', नए साल से पहले जान लें ट्रैफिक अपडेट

दिल्ली: शाम 7 बजे के बाद इन इलाकों में होगी 'नो एंट्री', नए साल से पहले जान लें ट्रैफिक अपडेट

Delhi Traffic Update On New Year Eve: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सहयोग, धैर्य और नियमों का पालन करने की अपील की है. यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Dec 2025 05:54 PM (IST)
नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर 2025 की शाम सात बजे से कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में खास ट्रैफिक इंतजाम किए हैं. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर ईव मनाने सीपी पहुंचते हैं, इसी वजह से रात तक कई सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहेगी.

शाम 7 बजे के बाद मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, गोल मार्केट, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, आरके आश्रम मार्ग समेत कई राउंडअबाउट से आगे CP की तरफ किसी भी निजी या सार्वजनिक वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी. इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में सिर्फ पास वाले वाहनों को ही एंट्री मिलेगी.

कहां मिलेगी पार्किंग?

कनॉट प्लेस के पास सीमित पार्किंग रहेगी और वह भी पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी. वाहन गोल डाकखाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, मिंटो रोड, पंचकुइयां रोड, बंगाली मार्केट, विंडसर प्लेस और गोल मार्केट के आसपास तय जगहों पर खड़े किए जा सकेंगे. गलत जगह पार्किंग पर गाड़ी टो की जाएगी.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए सलाह

दक्षिण दिल्ली से आने वाले यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है. CP से चेल्म्सफोर्ड रोड होकर एंट्री बंद रहेगी. यात्री अजमेरी गेट की सेकंड एंट्री या पहाड़गंज साइड से स्टेशन पहुंच सकते हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग समय से पहले निकलें.

इंडिया गेट पर भी सख्ती

न्यू ईयर पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए इंडिया गेट और C-हेक्सागन इलाके में जरूरत पड़ने पर वाहनों की आवाजाही रोकी जा सकती है. जनपथ, राजपथ, मथुरा रोड, पंडारा रोड, विंडसर प्लेस समेत कई पॉइंट्स से ट्रैफिक डायवर्ट होगा. पुलिस ने यहां आने वालों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की है.

उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम जाने वालों के लिए ऑप्शनल रूट

रिंग रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, मथुरा रोड, आरएमएल–पार्क स्ट्रीट, शंकर रोड जैसे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. चिड़ियाघर और प्रगति मैदान के पास भीड़ के चलते भैरों रोड और मथुरा रोड से बचने को कहा गया है.

पुलिस ने की ये अपील

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सहयोग, धैर्य और नियमों का पालन करने की अपील की है. यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें और एयरपोर्ट, ISBT या रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री अतिरिक्त समय लेकर निकलें. किसी भी मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.

Published at : 30 Dec 2025 05:54 PM (IST)
Happy New Year New Year Eve DELHI NEWS DELHI POLICE New Year 2026 Nav Varsh
