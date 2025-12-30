हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRNew Year 2026: नए साल पर दिल्ली मेट्रो देगी यह सुविधा, जान लें टाइमिंग से लेकर एग्जिट पाबंदी तक सब कुछ

New Year 2026: नए साल पर दिल्ली मेट्रो देगी यह सुविधा, जान लें टाइमिंग से लेकर एग्जिट पाबंदी तक सब कुछ

Delhi Metro Timings: नए साल 2026 की रात दिल्ली मेट्रो सेवाएं देर तक चल सकती हैं. भीड़ नियंत्रण के लिए DMRC पाबंदियां लगा सकता है. आधिकारिक टाइमिंग 30 से 31 दिसंबर को जारी होगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 30 Dec 2025 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

नए साल 2026 का जश्न मनाने के लिए अगर आप 31 दिसंबर 2025 की रात दिल्ली की सड़कों पर निकलने की योजना बना रहे हैं. तो दिल्ली मेट्रो आपके लिए सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकती है. ट्रैफिक जाम और पार्किंग की परेशानी से बचने के लिए हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किया है.

हालांकि DMRC आमतौर पर नए साल की रात के लिए मेट्रो के आधिकारिक टाइमिंग की घोषणा 2 से 3 दिन पहले करता है, लेकिन पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि इस बार भी मेट्रो सेवाओं का समय बढ़ाया जाएगा. सामान्य दिनों में दिल्ली मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 11 या 11:30 बजे तक चलती है. लेकिन 31 दिसंबर की रात मेट्रो सेवाएं आधी रात 12:30 बजे या उससे आगे तक जारी रह सकती हैं.

30 और 31 दिसंबर के लिए मेट्रो ने बदला समय

जानकारी के अनुसार, खास तौर पर ब्लू लाइन, येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस जैसी व्यस्त लाइनों पर अंतिम ट्रेनें देर रात तक चलाई जा सकती हैं. DMRC द्वारा साल 2026 के लिए सटीक टाइम टेबल 30 या 31 दिसंबर को जारी किए जाने की संभावना है.

कुछ स्टेशनों पर सीमित की जाएगी QR टिकट की संख्या

नए साल की रात भारी भीड़ को देखते हुए DMRC क्राउड कंट्रोल के लिए कुछ सख्त कदम भी उठा सकता है. राजीव चौक जैसे अत्यधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर देर रात बाहर निकलने (एग्जिट) पर रोक लगाई जा सकती है. हालांकि प्रवेश जारी रह सकता है. इसके अलावा, कुछ स्टेशनों पर QR टिकट की संख्या सीमित की जा सकती है.

इन स्टेशनों पर भारी भीड़ रहने की संभावना

राजीव चौक, हौज खास, कश्मीरी गेट और केंद्रीय सचिवालय जैसे स्टेशनों पर भारी भीड़ रहने की संभावना है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले DMRC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से अपडेट जरूर चेक करें. समय से निकलें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी वैकल्पिक स्टेशन का उपयोग करें. ताकि नए साल का जश्न सुरक्षित और आरामदायक रहे.

Published at : 30 Dec 2025 01:02 PM (IST)
Embed widget