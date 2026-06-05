न्यू उस्मानपुर मर्डर केस: दोस्ती का खौफनाक अंत! युवक की हत्या में दोस्त ही निकला कातिल

दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 26 वर्षीय युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने बेहद कम समय में खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि मृतक का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका करीबी दोस्त ही था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है.

शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने दोस्ती के बीच पैदा हुए विवाद को हत्या की वजह बताया है. पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, 2 जून 2026 को सुबह करीब 5:02 बजे न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस को गौतमपुरी इलाके में एक खट्टे के पास शव पड़े होने की सूचना मिली.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां एक युवक का शव बरामद किया गया. युवक के शरीर पर चाकू से किए गए कई वार के निशान पाए गए. पुलिस जांच के दौरान मृतक की पहचान ब्रह्मपुरी के रहने वाले 26 वर्षीय ललित के रूप में हुई. मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सबूतों को इकट्ठा किया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया.

हत्या का मामला दर्ज कर शुरू की गई जांच

घटना के संबंध में न्यू उस्मानपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए कई पहलुओं पर जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी की.

संयुक्त टीम ने चलाया ऑपरेशन

जांच के दौरान न्यू उस्मानपुर थाना के एसएचओ राजेंद्र कुमार और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अरविंद के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाए. एसीपी सीलमपुर की निगरानी में टीम ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

दोस्ती बनी दुश्मनी की वजह

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 26 वर्षीय मोहित के रूप में हुई है. पूछताछ में मोहित ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह और ललित पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ समय से मृतक और उसके भाई के साथ उसका विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया.

आरोपी की निशानदेही पर बरामद हुआ हत्या का हथियार

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया. पुलिस अब मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है ताकि हत्या से जुड़े सभी तथ्यों को पूरी तरह सामने लाया जा सके.

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