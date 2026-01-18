हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उत्साह, अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उत्साह, अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत

Delhi News: नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के आठवें दिन भारी भीड़ के बीच भारत मंडपम में गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुस्तक मेले के विभिन्न हॉलों का भ्रमण किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 18 Jan 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के आठवें दिन भी अभूतपूर्व जन उत्साह देखने को मिला है. सप्ताहांत की भारी भीड़ के बीच भारत मंडपम में केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं और सशस्त्र बलों अधिकारियों ने मेले का दौरा किया. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुस्तक मेले के विभिन्न हॉलों का भ्रमण भी किया.

मंत्रियों ने विभिन्न देशों के स्टॉलों का किया भ्रमण

दौरे के दौरान मंत्रियों ने थीम पवेलियन 'भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य एवं प्रज्ञा @ 75' का अवलोकन किया, जहां भारत की सैन्य विरासत, पराक्रम और रणनीतिक विकास को दर्शाती विशेष प्रदर्शनी देखी. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पवेलियन और विभिन्न देशों के स्टॉलों का भी भ्रमण किया तथा मेले में वैश्विक सहभागिता की विविधता पर ध्यान दिया. उन्होंने सम्मानित अतिथि देश कतर के विशेष पवेलियनों का भी दौरा किया और उनकी उपस्थिति को सराहा था. इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों से भेंट की और देशभर में पठन संस्कृति, स्वदेशी ज्ञान तथा भाषाई विविधता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की सराहना की.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का दौरा किया और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के स्टॉल का अवलोकन किया, जहां उन्होंने ज्ञान, संस्कृति और पठन के आनंद का उत्सव मनाने वाली विविध पुस्तकों के संग्रह के बारे में भी जाना. 

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया किड्स एक्सप्रेस का दौरा

एक विशेष दौरे में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने थीम पवेलियन का भ्रमण किया, जहां उन्होंने भारत के प्रमुख सैन्य अभियानों के क्यूरेटेड पैनल, परमवीर चक्र गैलरी तथा सैन्य कर्मियों के साथ जमीनी स्तर के नेतृत्व को दर्शाती विशेष प्रदर्शनी देखी. उन्होंने बच्चों के पवेलियन ‘किड्स एक्सप्रेस’ का भी दौरा किया और स्कूली बच्चों को पुस्तकें भेंट कीं. शनिवार को पुस्तक मेले में जिन अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की, उनमें राज्यसभा के उपसभापति  हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा सांसद  राधा मोहन दास अग्रवाल, सु जया किशोरी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष  विजेंद्र गुप्ता तथा राज्यसभा के पूर्व सदस्य  विनय सहस्रबुद्धे शामिल थे.

संसदीय विरासत पर हुई पुस्तक चर्चा

दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक शताब्दी यात्रा वीर विठ्ठलभाई पटेल पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई थी. यह पुस्तक भारत की संसदीय यात्रा के 100 सालों (1925–2025) का विवरण प्रस्तुत करती है और केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विठ्ठलभाई झावेरभाई पटेल के योगदान को भी याद करती है. इस सत्र में राज्यसभा के उपसभापति  हरिवंश नारायण सिंह, प्रो. रमेशचंद्र गौर, राज्यसभा के पूर्व सदस्य  विनय सहस्रबुद्धे, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष  विजेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे उपस्थित रहे. सत्र का संचालन डॉ. मनीषा चौधरी ने किया.

भारत के इतिहास के दस्तावेज आज भी बिखरे हुए- प्रो. रमेशचंद्र गौर 

डॉ. चौधरी ने बताया कि यह पुस्तक दर्शाती है कि शिक्षा, मूल्य परंपरा और पारिवारिक संस्कारों ने विठ्ठलभाई पटेल और सरदार वल्लभभाई पटेल दोनों भाइयों को राष्ट्रीय नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाया गया. प्रो. रमेशचंद्र गौर ने चिंता व्यक्त की कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास से जुड़े अनेक मूल दस्तावेज आज भी बिखरे हुए हैं और उनका समुचित संग्रह या अभिलेखीकरण नहीं हो पाया है. इस संदर्भ में उन्होंने डिजिटल अभिलेखागार, व्याख्या केंद्र, संग्रहालय तथा प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रमों को युवा पीढ़ी तक इस विरासत को पहुंचाने के प्रभावी माध्यम बताया.  

हरिवंश नारायण सिंह ने रेखांकित किया कि विठ्ठलभाई पटेल ने अपना जीवन और संसाधन व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं के बजाय राष्ट्रीय संघर्ष और साथी स्वतंत्रता सेनानियों के समर्थन में समर्पित कर दिए हैं. उनके अनुसार, यह पुस्तक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होकर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का सशक्त माध्यम है.  विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह पुस्तक केवल अतीत का अभिलेख नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक भी है.

जापानी मंगा, योशितोकी ओइमा ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध

इंटरनेशनल इवेंट्स कॉर्नर में जापान फाउंडेशन द्वारा मंगा कलाकार योशितोकी ओइमा के स्वागत में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था. ओइमा का लाइव स्केचिंग सत्र और संवाद भारत में किसी जापानी मंगा कलाकार का यह पहला सार्वजनिक आयोजन रहा. ‘वेलकमिंग मंगा टू इंडिया’ शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में ओइमा के आने से पहले ही दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. ओइमा ने अपनी विश्वप्रसिद्ध मंगा श्रृंखला ‘टू योर इटर्निटी’ के पात्र ‘फुशी’ का लाइव चित्रांकन किया. मंगा पाठकों ने विस्मय के साथ देखा कि कलाकार और उनकी कला ने मंच को कैसे जीवंत कर दिया. उनके हर स्ट्रोक के साथ भारत–जापान की दो संस्कृतियों के बीच एक सेतु बनता गया और इसका जादू सत्र के बाद भी दर्शकों पर छाया रहा. 

चित्रांकन के दौरान उन्होंने कलाकार के रूप में ‘आनंद लेने’ के महत्व पर बात की, भले ही आजीविका से जुड़ा दबाव क्यों न हो. यद्यपि उनका बीस मिनट का स्केच सहज लग रहा था, लेकिन उनकी रचनात्मक प्रक्रिया पर विचार और रेखांकन से उनके अनुभव की गहनता महसूस हो रही थी. संजय पांडा द्वारा संचालित इस सत्र में आगे मंगा कला की प्रक्रिया पर गहन संवाद हुआ. ओइमा ने बताया कि जीवन के संघर्षों से भरे मानवीय पात्र उनकी कला में अभिव्यक्ति पाते हैं.

उनके कई काल्पनिक कार्य ओगाकी के छोटे शहर में बिताए बचपन और सांकेतिक भाषा की दुभाषिया रही उनकी मां के अनुभवों से प्रेरित हैं. उन्होंने टोक्यो जाने की उनकी इच्छा और वहां का स्थानांतरण कैसे उन्हें एक स्वतंत्र मंगा कलाकार बनने में मददगार साबित हुए, इस पर भी प्रकाश डाला. पूरे संवाद के दौरान उन्होंने कलाकारों को प्रयोग के लिए स्वयं को स्थान देने और अपनी राह खोजने के महत्व पर भी जोर दिया है.

पंचतंत्र केवल कहानियां नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच का ग्रंथ

थीम पवेलियन में आयोजित विशेष सत्र ‘एनशिएंट माइंड, मॉडर्न वॉर्स और इंडियाज स्ट्रेटेजिक विजडम फ्रॉम आर एनशिएंट रूट्स’ में सैन्य अधिकारियों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की युद्धों-रणनीति के संदर्भ में चर्चा की. कर्नल विवेक चड्ढा ने कहा कि पंचतंत्र केवल कहानियां नहीं, बल्कि आलोचनात्मक और रणनीतिक सोच विकसित करने वाले ग्रंथ हैं. उन्होंने बताया कि लगभग 300 ईस्वी में रचित पंचतंत्र में गठबंधन, फूट, युद्ध, शांति और निर्णय लेने जैसे विषयों पर विचार किया गया है, जो आज भी प्रासंगिक हैं. ग्रुप कैप्टन सुखबीर कौर मिन्हास ने कहा कि संघर्ष मानव इतिहास की स्थायी विशेषता रहा है और प्राचीन भारतीय ग्रंथ शांति और संघर्ष दोनों का सामना करते समाजों से उत्पन्न हुए हैं. उन्होंने महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र और पंचतंत्र को मानव स्वभाव, राजनीति और युद्ध पर कालजयी अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला बताया.

काव्य सत्र में मनाया गया स्त्री स्वरों का उत्सव

एक विशेष काव्य सत्र में स्त्री स्वरों का उत्सव मनाया गया, जिसमें कवियों ने दृढ़ता, संवेदनशीलता और वाक् कौशल को अभिव्यक्त किया गया. शिक्षाविद्, पुरस्कार विजेता कवयित्री, संपादक और पर्यावरण नीति पार्थी ने अपनी कविता 'बेटी हूं मैं हिंदुस्तान की” का पाठ किया, जिसमें पहचान, शिक्षा, देशभक्ति और भारतीय महिलाओं की सशक्त यात्रा का उत्सव मनाया गया था.

एक सैनिक की बेटी और पत्नी के रूप में उन्होंने अपनत्व और राष्ट्रीय पहचान पर विचार साझा किए. सु मनप्रीत चड्ढा ने अपनी कविता 'सती” प्रस्तुत की, जो भक्ति, वियोग, मिथक और स्त्री-वेदना पर एक अत्यंत मार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है. प्रकृति से प्रेरित सु ऋतु तनेजा की कविताओं में सुने जाने, प्रतिबद्धता और मानवीय संबंधों पर चिंतन दिखाई दिया, जहां भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकृति से प्रतीक लिए गए थे. 

आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर जया किशोरी ने डाला प्रकाश

आध्यात्मिक एवं मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने अपने बचपन से आध्यात्मिक यात्रा पर प्रकाश डालते हुए अनुशासन, आंतरिक शांति और सुव्यवस्थित योजना को विशेष रूप से विद्यार्थियों में तनाव प्रबंधन के लिए आवश्यक साधन बताया. उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रतिस्पर्धा से आगे देखने, जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने तथा नैतिक और आध्यात्मिक आधार खोजने के लिए भी प्रेरित किया, जिससे स्पष्टता, संतुलन और उद्देश्य प्राप्त हो सके.

सचिव शशि रंजन कुमार ने किया इतिहास पर संवाद

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सचिव शशि रंजन कुमार ने वरिष्ठ पत्रकार अनन्या दासगुप्ता के साथ संवाद में अपनी पुस्तक ‘द डिक्लाइन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन और लेसन्स फ्रॉम द पास्ट’ पर चर्चा की. उन्होंने इतिहास से नॉस्टेल्जिया या शिकायत की भावना के बजाय ईमानदारी से जुड़ने की आवश्यकता पर बल दिया. वहीं प्राचीन भारत की सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक शक्तियों का विश्लेषण करते हुए सभ्यतागत पतन के जटिल कारणों की पड़ताल की, ताकि वर्तमान और भविष्य पर जानकारीपरक चिंतन को प्रोत्साहन मिल सके.

भारतीय ज्ञान परंपराओं पर विमर्श

लेखक मंच पर शिक्षाविदों ने भारतीय ज्ञान परंपराओं के वैज्ञानिक आधार पर चर्चा की. सु मनोरमा मिश्रा ने नागार्जुन और आर्यभट्ट जैसे अग्रणी विद्वानों का उल्लेख करते हुए प्राचीन भारत की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत को रेखांकित किया. उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की जली हुई पांडुलिपियों का संदर्भ देते हुए वर्तमान और भावी पीढ़ियों को इन परंपराओं से शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया. सत्र के संचालक डॉ. आनंद मिश्रा ने भारतीय ज्ञान प्रणालियों को प्रकृति से बहुविषयक बताया और कहा कि भारत सरकार की हालिया पहल इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ा रही हैं.

डॉ. बबीता सिंह ने कहा कि हमारी पारंपरिक प्रथाएं तकनीकी प्रगति के साथ मिलकर पर्यावरणीय समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं. उन्होंने प्रकृति-पूजन को भारतीय परंपराओं का केंद्रीय तत्व बताते हुए राजस्थान की बावड़ियों जैसी सतत वास्तुकला और शून्य बजट प्राकृतिक खेती को भविष्य का मार्ग बताया और मिथिला की प्रो. बंदना झा ने रामलीला, रासलीला और यक्षगान जैसी लोक परंपराओं को लोकभाषाओं में सिनेमा और कलाओं के पूर्वज के रूप में रेखांकित भी किया.

और पढ़ें
Published at : 18 Jan 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan DELHI NEWS AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
IND vs NZ: डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' होगी फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी फिल्म, जानें रानी मुखर्जी की मूवी का टोटल रनटाइम
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' होगी फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी फिल्म, जानें रनटाइम
Advertisement

वीडियोज

Neville Tata की नियुक्ति पर फिर संकट | Sir Ratan Tata Trust की Meeting क्यों रद्द हुई? | Paisa Live
Breaking News: Jammu & Kashmir के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी | ABP News
Headlines Today: देखिए बड़ी खबरें फटाफट | PM Modi | Assam | Sangam | Maghmela | UP News | ABP News
Breaking News: मेयर सस्पेंस के बीच CM Devendra Fadnavis रात को Davos के लिए रवाना हुए | ABP News
Naseeruddin Shah का बेटा ना चाहते हुए भी कैसे बना Full Time एक्टर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
IND vs NZ: डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' होगी फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी फिल्म, जानें रानी मुखर्जी की मूवी का टोटल रनटाइम
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' होगी फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी फिल्म, जानें रनटाइम
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
ट्रेंडिंग
मालिक ने मनाया अपने कुक का बर्थडे, इंतजाम देख भावुक हो गए राम जी बाबा- वीडियो वायरल
मालिक ने मनाया अपने कुक का बर्थडे, इंतजाम देख भावुक हो गए राम जी बाबा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
GRAP-4 Rules: दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 तोड़ने पर सिर्फ पेनाल्टी लगेगी या जेल भी हो जाएगी, जानें क्या हैं नियम?
दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 तोड़ने पर सिर्फ पेनाल्टी लगेगी या जेल भी हो जाएगी, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget