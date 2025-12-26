हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग रेट्स में बदलाव, एक घंटे से ज्यादा रोकी गाड़ी तो होगी ये कार्रवाई

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग रेट्स में बदलाव, एक घंटे से ज्यादा रोकी गाड़ी तो होगी ये कार्रवाई

New Delhi Railway Station: नई व्यवस्था के तहत प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के लिए अलग-अलग रेट्स निर्धारित किए गए हैं, ताकि स्टेशन परिसर का संतुलित और समान उपयोग के लिए सुनिश्चित किया जा सके.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 26 Dec 2025 07:07 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के मकसद से ड्रॉप-ऑफ लेन के पार्किंग शुल्क में बदलाव किया गया है. बढ़े हुए रेट्स के साथ स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था शुक्रवार (26 दिसंबर 2025) से लागू हो गई है. रेलवे का कहना है कि इस कदम का मकसद है कि पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ जोन में गैर जरूरी भीड़ को कम करना और सीमित समय के लिए रुकने वाले यात्रियों के लिए आसानी करना है.

नई व्यवस्था के तहत प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के लिए अलग-अलग रेट्स निर्धारित किए गए हैं, ताकि स्टेशन परिसर का संतुलित और समान उपयोग के लिए सुनिश्चित किया जा सके. 

प्राइवेट गाड़ियों के लिए पहले 0-8 मिनट तक कितना चार्ज?

बता दें कि प्राइवेट गाड़ियों के लिए स्टेशन की पार्किंग में पहले 0 से 8 मिनट तक ड्रॉप-ऑफ पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहेगा. जबकि अब कमर्शियल वाहनों पर नए प्रावधान के तहत यातायात प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कमर्शियल गाड़ियों से पहले 0 से 8 मिनट के लिए 30 रुपये पार्किंग चार्ज लिया जाएगा.

15 से 30 मिनट तक पार्किंग चार्ज में कमी

नए प्रावधान के तहत 15 से 30 मिनट तक पार्किंग चार्ज में कमी की गई है, इस अवधि के लिए पार्किंग रेट्स को 200 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दिया गया है, जबकि 30 से 60 मिनट तक बड़ी राहत देते हुए पहले 30 मिनट के बाद 500 रुपये का फ्लैट चार्ज लिया जाता था, जिसे अब घटाकर 200 रुपये कर दिया गया है.

पार्किंग एरिया में 60 मिनट से ज्यादा के ठहराव पर सख्ती

इसके साथ ही स्टेशन के पार्किंग एरिया में 60 मिनट से ज्यादा के ठहराव पर सख्ती करते हुए ड्रॉप-ऑफ लेन में 60 मिनट से ज्यादा समय तक गाड़ी खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी और इस नियम का उल्लंघन करने पर गाड़ी को टो कर लिया जाएगा और 300 रुपये का टोइंग चार्ज भी लगाया जाएगा. ये बताना भी जरूरी है कि ये सभी पार्किंग चार्ज GST सहित लगेंगे. 

यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील

नॉर्दर्न रेलवे के PRO हिमांशु उपाध्याय ने यात्रियों और परिवहन संचालकों से अपील भी की है कि वे निर्धारित समय सीमा और नियमों का पालन करें, ताकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके.

और पढ़ें
Published at : 26 Dec 2025 07:07 PM (IST)
Tags :
New Delhi Railway Station DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
बिहार
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा फ्लॉप, फिर गरजा विराट का बल्ला, आज विजय हजारे ट्रॉफी में किस-किसने मचाया धमाल
रोहित शर्मा फ्लॉप, फिर गरजा विराट का बल्ला, आज विजय हजारे ट्रॉफी में किस-किसने मचाया धमाल
Advertisement

वीडियोज

Best Films of 2025: Dhurandhar, Mahavatar Narsimha और Kantara 2 ने Cinema का Level Up किया
Delhi की ज़हरीली हवा बनाम Economy: क्या Beijing Model बचा सकता है भारत का भविष्य?| Paisa Live
Dhurandhar’s के Donga Bhai उर्फ Naveen Kaushik ने Dhruv Rathee को दिया करारा जवाब | फिल्म प्रोपेगेंडा की सच्चाई और बहुत कुछ
2025 में भारत की Economy: FDI में गिरावट, Export में record, क्या 2026 होगा Game Changer?|Paisa Live
Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
बिहार
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा फ्लॉप, फिर गरजा विराट का बल्ला, आज विजय हजारे ट्रॉफी में किस-किसने मचाया धमाल
रोहित शर्मा फ्लॉप, फिर गरजा विराट का बल्ला, आज विजय हजारे ट्रॉफी में किस-किसने मचाया धमाल
बॉलीवुड
2025 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन से, जानें कौन रहा हिट और किसे मिला फ्लॉप का टैग
2025 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन से, जानें कौन रहा हिट और किसे मिला फ्लॉप का टैग
विश्व
चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की मौत 
चीनी हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, 8 जवानों की मौत 
हेल्थ
मेंटली ही नहीं आपको फिजिकली भी डैमेज करता है स्ट्रेस, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
मेंटली ही नहीं आपको फिजिकली भी डैमेज करता है स्ट्रेस, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
दिल्ली नहीं बेंगलुरू को राजधानी बनाओ... महिला ने शहर की तारीफ में बनाया वीडियो, इंटरनेट पर मच गया हंगामा
दिल्ली नहीं बेंगलुरू को राजधानी बनाओ... महिला ने शहर की तारीफ में बनाया वीडियो, इंटरनेट पर मच गया हंगामा
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget