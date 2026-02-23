दिल्ली: 12 महीने तक बंद रहेगा पंडित पंत मार्ग, आज से डायवर्जन लागू, इन रास्तों से करें सफर

नई दिल्ली के लुटियंस जोन से गुजरने वाला पंडित पंत मार्ग अब करीब एक साल तक आम वाहनों के लिए बंद रहेगा. यह फैसला अंडरग्राउंड ‘युगे युगीन भारत मेट्रो स्टेशन’ के निर्माण कार्य के कारण लिया गया है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 23 फरवरी 2026 से GRG सर्किल और PM सर्किल के बीच का हिस्सा सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा. यह बंदी लगभग 12 महीनों तक प्रभावी रहेगी.

GRG सर्किल से PM सर्किल तक पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध

ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार पंडित पंत मार्ग का GRG सर्किल से PM सर्किल के बीच का स्ट्रेच जनरल ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह के निजी या सामान्य वाहन को इस हिस्से से गुजरने की अनुमति नहीं होगी. निर्माण कार्य को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

ट्रैफिक पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र से बचने के लिए कई वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं. यात्री और वाहन चालक संसद मार्ग, पटेल चौक राउंडअबाउट, अशोका रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बिशंबर दास रोड, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड और महादेव रोड का उपयोग कर सकते हैं. इन मार्गों के जरिए लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं और जाम की स्थिति से भी बच सकते हैं.

सफर से पहले करें प्लानिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दें प्राथमिकता

एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि रोजाना इस रूट से गुजरने वाले लोग अपने सफर की पहले से योजना बनाएं. संभव हो तो प्रभावित हिस्से से बचें और अधिकतम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ट्रैफिक दबाव भी कम रहेगा.

जो यात्री एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या ISBT की ओर जा रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है. निर्माण कार्य के चलते आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है, जिससे देरी की आशंका बनी रहेगी. अधिकारियों ने वाहन चालकों से संयम बरतने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.