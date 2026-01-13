New Delhi: राजधानी दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टिव हो गया है. पश्चिम विहार के एक जिम में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. यह घटना सोमवार रात और मंगलवार की दरमियानी रात हुई है, हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली.

पोस्ट के मुताबिक, गैंग ने जिम के मालिक को फोन किया था, लेकिन फोन का जवाब नहीं मिलने पर जिम को निशाना बनाया गया. पुलिस ने अब इस पोस्ट की सच्चाई की जांच शुरू कर दी है. आरके जिम में फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और इलाके को घेर लिया. सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया और मौके से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.

गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमें पोस्ट की जानकारी है और हम इसकी जांच कर रहे हैं. अधिकारी ने यह भी कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि कोई गैंग इस मामले में शामिल था या नहीं.

उन्होंने आगे कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, और आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज देखकर घटना का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रही है.

पश्चिम विनोद नगर में बाइक सवारों की फायरिंग

इस दौरान, पूर्वी दिल्ली के पश्चिम विनोद नगर में भी मंगलवार तड़के एक घर के बाहर बाइक पर सवार दो अजनबी लोगों ने हवा में तीन से चार गोलियां चलाईं. यह घटना जितेंद्र गुप्ता के घर के बाहर आधी रात के आसपास हुई थी. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

हेलमेट पहने संदिग्धों ने घर का बनाया वीडियो- चश्मदीद

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जांचकर्ता दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध होने की संभावना की जांच कर रहे हैं. पुलिस ने बताया कि उन्हें एक पीसीआर कॉल के जरिए ये जानकारी मिली कि दो बाइक सवार लोगों ने फायरिंग की. एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि उसने हेलमेट पहने संदिग्धों को घर का वीडियो बनाते हुए देखा था, उसके बाद बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हवा में गोली चलाई और दोनों भाग गए.

इस मामले की जांच के लिए एक मोबाइल क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन अभी तक कोई खाली कारतूस या गोली के टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए, शिकायतकर्ता के घर के बाहर दो सशस्त्र संतरी तैनात किए गए हैं. वहीं, मधु विहार पुलिस स्टेशन में पहले से ही जबरन वसूली की धमकी से जुड़ा एक मामला दर्ज है.