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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRNEET प्रदर्शन में लाठीचार्ज की जांच नहीं, दिल्ली HC ने खारिज की PIL

NEET प्रदर्शन में लाठीचार्ज की जांच नहीं, दिल्ली HC ने खारिज की PIL

NEET पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज के आरोपों की जांच कराने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि जनहित का इस्तेमाल इन मामलों में नहीं हो सकता.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 16 Sep 2026 06:20 PM (IST)
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NEET पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज के आरोपों की जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने  खारिज कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में कोई जनहित नजर नहीं आता और जनहित का इस्तेमाल इस तरह के मामलों के लिए नहीं किया जा सकता.

लाठीचार्ज हुआ या नहीं, इसी दावे पर भी विवाद

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले नितिन नरेश ने दलील देते हुए कहा था कि प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किए जाने को लेकर मीडिया रिपोर्ट सामने आई थीं. जबकि दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया था.

याचिका में इन दोनों दावों के बीच तथ्य सामने लाने के लिए फैक्ट-फाइंडिंग जांच की मांग की गई थी. नरेश ने खुद को मीडिया समुदाय से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए पहले दिए गए अपने प्रतिवेदन पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग भी कोर्ट से की थी.

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दिल्ली हाई कोर्ट का सवाल,  विरोधाभास किसके बीच है

दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलों पर सवाल उठाए. कोर्ट ने पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों के आधिकारिक बयानों के बीच कोई विरोधाभास है.

कोर्ट ने साफ किया कि केवल मीडिया में आई खबरों के आधार पर जनहित के जरिए इस तरह की जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आब्जर्वरवेशन कहा कि मीडिया की खबर कोई सबूत नहीं है.

हर तरह के मामले यहां लाए जा रहे हैं - हाई कोर्ट 

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जनहित याचिका के इस्तेमाल को लेकर भी नाराजगी जताई.कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि हर तरह के मामले यहां दाखिल किए जा रहे हैं. इसमें कोई जनहित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जनहित की सुनवाई का दायरा ऐसे मामलों के लिए नहीं है.

याचिका में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से बुलाए गए चलो संसद मार्च का भी संदर्भ दिया गया था. उस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किए जाने और पुलिसकर्मियों के घायल होने के दावे भी सामने आए थे. हालांकि मौजूदा जनहित का मुख्य मुद्दा NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज की तथ्यात्मक जांच से जुड़ा था.  दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नितिन नरेश की जनहित को खारिज कर दिया. कोर्ट ने फैक्ट-फाइंडिंग जांच कराने या याचिकाकर्ता के रिप्रेजेंटेशन पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया.

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Published at : 16 Sep 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS
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