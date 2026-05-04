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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'MBBS की सीट और 30 लाख की डील', NEET परीक्षा से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश

'MBBS की सीट और 30 लाख की डील', NEET परीक्षा से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नीट परीक्षा के जरिए MBBS में फर्जी एडमिशन का झांसा देकर लाखों ठगने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 May 2026 08:25 PM (IST)
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मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों और उनके परिजनों के साथ ठगी करने वाले एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Delhi Police Crime Branch) ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है, जो NEET परीक्षा के जरिए MBBS में 'पक्का एडमिशन' दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये वसूलता था.

पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड और एक डॉक्टर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चंगुल में फंसे 18 छात्रों (जिनमें कुछ नाबालिग भी हैं) को सुरक्षित बचा लिया गया है.

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सूरत पुलिस के अलर्ट और 100 होटलों की तलाशी से खुला राज

इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश 2 मई को सूरत पुलिस से मिली एक खुफिया सूचना के बाद हुआ. क्राइम ब्रांच को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन दिल्ली के महिपालपुर एक्सटेंशन में मिली. पुलिस टीम ने इलाके के करीब 100 होटलों में सघन तलाशी अभियान चलाया, जहां एक होटल में गुजरात के कुछ लोग ठहरे मिले. पूछताछ में सामने आया कि ये लोग अभिभावकों से MBBS में एडमिशन के नाम पर 20 से 30 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे. एडवांस के तौर पर ठगों ने नकद, छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट और साइन किए हुए खाली चेक तक ले लिए थे.

पेपर देने के बहाने छात्रों को गाजियाबाद ले गए ठग

आरोपियों ने बड़ी चालाकी से छात्रों को 'प्रश्नपत्र' (Question Paper) देने के बहाने उनके परिजनों से दूर एक गुप्त जगह पर शिफ्ट कर दिया था. पुलिस ने जाल बिछाकर गाजियाबाद के मणिपाल अस्पताल के पास से 3 छात्रों को छुड़ाया और एक आरोपी को दबोच लिया. इसके बाद गाजियाबाद के ही एक फ्लैट पर छापा मारकर 15 अन्य छात्रों को भी सुरक्षित बरामद किया गया. पुलिस ने काउंसलिंग के बाद इन सभी छात्रों को NEET परीक्षा देने के लिए भेजा.

कौन था मास्टरमाइंड और कैसे चलता था नेटवर्क?

पुलिस की पूछताछ में इस पूरे सिंडिकेट के काम करने के तरीके का खुलासा हुआ है:

  • संतोष कुमार जायसवाल: यह इस पूरे ठगी गिरोह का मास्टरमाइंड था.
  • डॉक्टर अखलाक आलम: यह पुराने पेपर और कोचिंग मैटेरियल का इस्तेमाल करके हुबहू 'नकली प्रश्नपत्र' तैयार करता था, ताकि छात्रों को यकीन हो जाए.
  • संत प्रताप सिंह: यह छात्रों और परिजनों के रुकने और मीटिंग की व्यवस्था देखता था.
  • विनोद पटेल: इसका काम गुजरात में छात्रों और उनके अमीर परिवारों को अपने जाल में फंसाना था.

पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 149 पेज की नकली प्रश्न-उत्तर सामग्री, 3 साइन किए हुए खाली चेक और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और इस सिंडिकेट से जुड़े बाकी दलालों की तलाश जारी है.

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Published at : 04 May 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
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