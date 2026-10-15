NDMC की पहल, अब घर बैठे मिलेगी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा

राजधानी दिल्ली में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने या उनमें सुधार कराने के लिए अब एनडीएमसी के दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस कर दिया है.

नई व्यवस्था के तहत प्रमाण-पत्रों में सुधार, बच्चे का नाम जोड़ने, घर पर हुए जन्म-मृत्यु के पंजीकरण और विलंबित पंजीकरण जैसी सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘सिटीजन फर्स्ट’ के विजन के अनुरूप शुरू की गई इस पहल का मकसद नागरिक सेवाओं को आसान बनाना, कागजी औपचारिकताएं घटाना और आवेदन से लेकर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तक की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक करना है.

पालिका केंद्र में तीन नई पहलों की शुरुआत

एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, परिषद सदस्यों डी.पी. सिंह, सरिता तोमर और अनिल वाल्मीकि तथा वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पालिका केंद्र, नई दिल्ली में तीन पहलों का शुभारंभ किया.

इनमें पूरी तरह ऑनलाइन एवं पेपरलेस जन्म-मृत्यु पंजीकरण सेवा, सरकारी पशु चिकित्सालय के लिए ऑनलाइन पालतू पशु सेवा प्लेटफॉर्म और क्षेत्र के 346 सार्वजनिक शौचालयों को वरिष्ठ अधिकारियों एवं परिषद सदस्यों द्वारा गोद लेने की योजना शामिल हैं. तीनों पहलों के जरिए एनडीएमसी ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया है.

घर बैठे मिलेगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने से नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी. अब जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्रों में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. जन्म प्रमाण-पत्र में बच्चे का नाम जोड़ने, घर पर हुए जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने और विलंब से पंजीकरण कराने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी.

एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि बुनियादी नागरिक सेवाएं ऐसी होनी चाहिए, जिनके लिए लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में न जाना पड़े. उन्होंने बताया कि यदि आवेदक के दस्तावेज सही हैं, तो वह घर बैठे प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने के साथ उसे प्राप्त भी कर सकेगा. उन्होंने इस बदलाव को नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप नगरपालिका सेवाओं को तैयार करने की दिशा में अहम कदम बताया

उनके मुताबिक, इस व्यवस्था से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने, प्रतीक्षा समय घटाने और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी. नई व्यवस्था का एक अहम हिस्सा अस्पतालों और एनडीएमसी के बीच डेटा का डिजिटल आदान-प्रदान है. अस्पताल जन्म एवं मृत्यु से जुड़ी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परिषद को भेजेंगे. इससे संबंधित फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने की जरूरत कम होगी और कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता घटेगी.

उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि नई सेवा प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगी. पुराने रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए भी नागरिकों को बार-बार कार्यालय आने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था जन्म प्रमाण-पत्र में बच्चे का नाम ऑनलाइन जोड़ने की पहले से उपलब्ध सुविधा को आगे बढ़ाकर एक व्यापक डिजिटल सेवा के रूप में विकसित की गई है. चहल ने बेहतर नागरिक सेवाओं की दिशा में इन पहलों की शुरुआत को महत्वपूर्ण बताया और एनडीएमसी की पूरी टीम को बधाई दी.

सरकारी पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी डिजिटल

एनडीएमसी ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण सेवा के साथ सरकारी पशु चिकित्सालय के लिए एक व्यापक ऑनलाइन पालतू पशु सेवा प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है. इसका उद्देश्य पालतू पशुओं के मालिकों को अलग-अलग सेवाओं के लिए अस्पताल के चक्कर लगाने से राहत देना और पंजीकरण से लेकर टीकाकरण तक की प्रक्रिया को आसान बनाना है.

इस प्लेटफॉर्म पर पालतू पशुओं का ऑनलाइन पंजीकरण, ओपीडी और टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग, टीकाकरण की तारीख के लिए स्वचालित रिमाइंडर तथा डिजिटल टीकाकरण प्रमाण-पत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके अलावा ऑनलाइन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सेवाएं, जहां लागू हो वहां प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा, डिजिटल भुगतान और पालतू पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े रिकॉर्ड भी प्लेटफॉर्म का हिस्सा होंगे.

इसमें उपयोगकर्ता प्रबंधन तथा जिम्मेदार पालतू पशु देखभाल और पशु स्वास्थ्य से संबंधित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) संसाधन भी शामिल हैं. डिजिटल रिकॉर्ड से पशु मालिकों को पंजीकरण विवरण, ओपीडी रिकॉर्ड और टीकाकरण का इतिहास आसानी से देखने में मदद मिलेगी. वहीं, डिजिटल प्रमाण-पत्र मिलने से केवल दस्तावेज लेने के लिए अस्पताल आने की जरूरत कम हो सकती है.

346 सार्वजनिक शौचालयों की निगरानी करेंगे अधिकारी

डिजिटल सेवाओं के साथ एनडीएमसी ने सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है. परिषद क्षेत्र के 346 सार्वजनिक शौचालयों को वरिष्ठ अधिकारियों और परिषद सदस्यों द्वारा गोद लेने की पहल शुरू की गई है. इसके तहत इन सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि कमियों की पहचान कर समय पर सुधार किया जा सके.

परिषद सदस्य अनिल वाल्मीकि ने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र में रोजाना बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में शौचालयों की साफ-सफाई, उचित रखरखाव और उपयोग के दौरान जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है.

निगरानी के दौरान सफाई व्यवस्था, पानी की उपलब्धता, सैनिटरी उपकरणों के संचालन, कचरे के समय पर निस्तारण, दुर्गंध की रोकथाम और जरूरी उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा. शौचालयों की समग्र स्थिति और उनके नियमित उपयोग की सुविधा भी जांच के दायरे में रहेगी. इस पहल का उद्देश्य केवल शौचालयों को चालू रखना नहीं, बल्कि आम लोगों, पर्यटकों और अन्य आगंतुकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध कराना है.

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