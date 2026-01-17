Republic Day 2026: राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेट्स का अनुशासन, संकल्प और राष्ट्रभक्ति का जज़्बा देखने लायक था. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गार्ड ऑफ ऑनर, बैंड डिस्प्ले और हॉल ऑफ फ़ेम का अवलोकन किया. शिविर में युवाओं के लिए तैयार की गई विभिन्न गतिविधियों और नवाचारों ने एक प्रेरणादायक वातावरण तैयार किया.

NCC शिविर: ड्रोन और आपदा मित्र से कैडेट्स सशक्त

सीएम रेखा ने एक्स पर लिखा, ''शिविर में विशेष रूप से युवा आपदा मित्र योजना और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई. ये पहलें युवाओं को केवल भौतिक और शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि तकनीकी और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.''

उन्होंने कहा, ''युवा आपदा मित्र योजना के तहत कैडेट्स को आपदा प्रबंधन और आपातकालीन मदद के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. वहीं, ड्रोन प्रशिक्षण आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में युवाओं की दक्षता बढ़ाने और उन्हें डिजिटल युग के अनुरूप तैयार करने में सहायक है.''

राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेट्स के अनुशासन, संकल्प और राष्ट्रसेवा की भावना से ओतप्रोत वातावरण का साक्षी बनने का अवसर मिला।



गार्ड ऑफ ऑनर, बैंड डिस्प्ले और हॉल ऑफ फ़ेम के अवलोकन के साथ युवा आपदा मित्र योजना तथा ड्रोन प्रशिक्षण जैसे नवाचारों की जानकारी मिली।… pic.twitter.com/BsXK944BuO — Rekha Gupta (@gupta_rekha) January 15, 2026

सीएम रेखा ने कहा, ''एनसीसी की भूमिका केवल युवाओं का प्रशिक्षण देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें देशभक्ति, अनुशासन और समाज सेवा के मूल्यों से भी जोड़ना है. भारत की परंपरा में बचपन से ही देश को सर्वोपरि मानने की शिक्षा दी जाती रही है. एनसीसी आज उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवाओं में नेतृत्व, जिम्मेदारी और समर्पण की भावना पैदा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.''

कैडेट्स ने दिखाया अनुशासन और तकनीकी दक्षता

इस शिविर में भाग लेने वाले कैडेट्स ने यह प्रदर्शित किया कि अनुशासन, कर्तव्यपरायणता और नवीन तकनीक का तालमेल देश और समाज के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है. शिविर में उपस्थित अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने भी युवाओं के उत्साह और सक्रिय भागीदारी की सराहना की.

एनसीसी के आयोजित इस तरह के शिविरों का उद्देश्य युवाओं को समाज और देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना और उन्हें आपदा प्रबंधन, तकनीकी कौशल और नेतृत्व के क्षेत्र में सक्षम बनाना है. इस अवसर ने यह साफ कर दिया कि भारत का युवा अनुशासन, सेवा और तकनीकी दक्षता में किसी भी स्तर पर पीछे नहीं है और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए हमेशा तैयार है.