दिल्ली पुलिस ने तोड़ा अपराधियों का भ्रम! हत्या के 95% से ज्यादा केस सुलझाए, आंकड़े जारी

New Delhi: सिलेंडर विस्फोट में एक यूपीएससी अभ्यर्थी की मौत, एक डेयरी मालिक पर 69 गोलियां चलाकर हत्या और घर में हथौड़े से महिला की निर्मम हत्या. पिछले साल दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए जिन्हें लोग “परफेक्ट मर्डर” मान रहे थे, लेकिन तकनीक आधारित पुलिसिंग और बेहतर फोरेंसिक जांच के दम पर दिल्ली पुलिस को इन मामलों और कई अन्य मामलों को सुलझाने में मदद की, जिसमें 95 प्रतिशत से अधिक की उल्लेखनीय सफलता दर रही.

बुधवार को साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने 2025 में शहर के 491 हत्या मामलों में से 95.32 प्रतिशत मामलों को सुलझा लिया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सीसीटीवी कैमरे, फोरेंसिक एक्सपर्ट, कॉल डेटा रिकॉर्ड और जमीनी स्तर पर किए गए गहन शोध ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी आरोपी बच न सके. आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में 2025 में 491 हत्याएं दर्ज हुईं, जो 2024 में 504 और 2023 में 506 थीं.

दिल्ली पुलिस ने तोड़ा अपराधियों का भ्रम!

2025 का एक चर्चित मामला अक्टूबर में सामने आया, जिसमें एक 21 वर्षीय फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और एक अन्य साथी के साथ मिलकर अपने 32 वर्षीय लिव-इन पार्टनर, एक यूपीएससी अभ्यर्थी, की उत्तर दिल्ली स्थित फ्लैट में गला घोंटकर हत्या कर दी.

सबूत मिटाने के लिए शव पर तेल, घी और शराब डाली गई. आग लगाने से पहले उसके सिर के पास एक गैस सिलेंडर का वाल्व खुला छोड़ दिया गया, जिससे यह नजारा हादसा लगे. लेकिन जांच में जलने के पैटर्न सामान्य विस्फोट से मेल नहीं खाते थे. इसके बाद आस-पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले की कड़ी जोड़ दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

69 गोलियों से हत्या

नवंबर में, दक्षिण दिल्ली के आया नगर में एक 55 वर्षीय डेयरी मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. फोरेंसिक जांच में बाद में चौंकाने वाले 69 गोलियों के निशान मिले, जिससे साजिशन हमले की पुष्टि हुई. पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने पीड़ित के आने से पहले लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया और फिर अंधाधून गोली चलाई.

यह मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और गैंगवार से जुड़ा होने के संदेह में क्राइम ब्रांच को सौंपा गया. जांच में पुराने हत्या के मामले और संपत्ति विवाद से जुड़ी रंजिश सामने आई. बाद में एक मुठभेड़ के बाद दो गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया गया.

साधु के भेष में आया कातिल

दक्षिण दिल्ली के नेब सराय में एक महिला की उसके घर में हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. शुरुआत में हत्या का मकसद साफ नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिला. व्यापक तलाशी के बाद अलग रह रहे पति को गिरफ्तार किया. आरोपी ने बताया कि पत्नी के घर में घुसते समय संदेह से बचने के लिए साधु का वेश धारण किया और पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए बिहार के मुंगेर से दिल्ली आया था.

अन्य अपराधों का हाल

हत्या के प्रयास: 2023 में 757, 2024 में 898 और 2025 में 854 मामले; 2025 में 98.13% मामलों का खुलासा.

डकैती/लूट: 2023 में 1,654, 2024 में 1,510, और 2025 में 1,326; 2025 में 97.51% मामलों का खुलासा.

महिलाओं के खिलाफ अपराध